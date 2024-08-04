Заря все-таки продаст Батагову в Турцию. Защитник не сыграет сегодня против Ингульца

"Заря" решила продать центрального защитника Арсения Батагова в "Трабзонспор". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Сегодня луганчане сыграют против "Ингульца" в рамках первого тура УПЛ, но защитник не выйдет на поле.

Украинский и турецкий клубы договорились о сумме трансфера. "Заря" получит около 2,5 млн евро за игрока.

Отметим, что турецкая Суперлига для "Трабзонспора" стартует 9 августа матчем против "Сивасспора". Также "бордово-синие" принимают участие в Лиге Европы. 8 и 15 августа команда сыграет против “Рапида” в третьем раунде квалификации.

Батагов присоединился к "Заре" летом 2022 года на правах свободного агента. С тех пор он провел 63 матча за луганский клуб.