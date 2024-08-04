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Заря все-таки продаст Батагову в Турцию. Защитник не сыграет сегодня против Ингульца

Премьер-лига

Клубы договорились между собой

Заря все-таки продаст Батагову в Турцию. Защитник не сыграет сегодня против Ингульца

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Заря" решила продать центрального защитника Арсения Батагова в "Трабзонспор". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Сегодня луганчане сыграют против "Ингульца" в рамках первого тура УПЛ, но защитник не выйдет на поле.

Украинский и турецкий клубы договорились о сумме трансфера. "Заря" получит около 2,5 млн евро за игрока.

Отметим, что турецкая Суперлига для "Трабзонспора" стартует 9 августа матчем против "Сивасспора". Также "бордово-синие" принимают участие в Лиге Европы. 8 и 15 августа команда сыграет против “Рапида” в третьем раунде квалификации.

Батагов присоединился к "Заре" летом 2022 года на правах свободного агента. С тех пор он провел 63 матча за луганский клуб.

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Заря (Луганск) Трабзонспор (Трабзон) Арсений Батагов
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:40
2,5 ляма - солидно. Удачи в Турции.
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Комментарии 2
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:40
2,5 ляма - солидно. Удачи в Турции.
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MaximSK (Киев)
04.08.2024 в 15:54
Главное чтобы его брали как основного центрального защитника, а не на лавку. Ппотенциально Батагов сможет попасть в национальную сборную, он сильнее Таловерова смотрится.
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