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Заря все-таки продаст Батагову в Турцию. Защитник не сыграет сегодня против Ингульца
Клубы договорились между собой
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Заря" решила продать центрального защитника Арсения Батагова в "Трабзонспор". Об этом сообщает ТаТоТаке.
Сегодня луганчане сыграют против "Ингульца" в рамках первого тура УПЛ, но защитник не выйдет на поле.
Украинский и турецкий клубы договорились о сумме трансфера. "Заря" получит около 2,5 млн евро за игрока.
Отметим, что турецкая Суперлига для "Трабзонспора" стартует 9 августа матчем против "Сивасспора". Также "бордово-синие" принимают участие в Лиге Европы. 8 и 15 августа команда сыграет против “Рапида” в третьем раунде квалификации.
Батагов присоединился к "Заре" летом 2022 года на правах свободного агента. С тех пор он провел 63 матча за луганский клуб.
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