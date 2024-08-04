Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невероятная пушка Матвиенко. Шахтер открыл счет в матче против Ворсклы – ВИДЕО
Украинец открыл счет голам "горняков" в новом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ворскла" и "Шахтер" в Полтаве открывают для себя сезон УПЛ личным противостоянием. На восьмой минуте цифры на табло изменились.
Гол забил Николай Матвиенко. Защитник метров с 30 послал мяч точным ударом под штангу. Круглый от каркаса ворот влетел в ворота.
Для Николая это 14 гол за "Шахтер". Он забивает в составе "горняков" в восьмом розыгрыше УПЛ подряд.
За ходом событий матча "Ворскла" - "Шахтер" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
scorpius (Ck)
04.08.2024 в 16:32
Ответить
2
0
Популярное сейчас
- Финал прыжков в высоту. Где и когда смотреть выступление Магучих на Олимпиаде-2024
- Олимпиада-2024. День 9. Расписание соревнований и выступлений украинцев в воскресенье
- Старт УПЛ, дебют Довбика за Рому, локация Динамо в ЛЧ. Главные новости за третье августа
- Четвертьфиналы Олимпиады, два Суперкубка и старт УПЛ. Расписание футбола на 29 июля – 4 августа
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 2