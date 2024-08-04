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Невероятная пушка Матвиенко. Шахтер открыл счет в матче против Ворсклы – ВИДЕО

Премьер-лига

Украинец открыл счет голам "горняков" в новом сезоне

Невероятная пушка Матвиенко. Шахтер открыл счет в матче против Ворсклы – ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" и "Шахтер" в Полтаве открывают для себя сезон УПЛ личным противостоянием. На восьмой минуте цифры на табло изменились.

Гол забил Николай Матвиенко. Защитник метров с 30 послал мяч точным ударом под штангу. Круглый от каркаса ворот влетел в ворота.

Для Николая это 14 гол за "Шахтер". Он забивает в составе "горняков" в восьмом розыгрыше УПЛ подряд.

За ходом событий матча "Ворскла" - "Шахтер" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Комментарии
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 16:32
От это пальнул... Ярик Ракицкий уходя передал полномочия главного пушкаря-защитника Коле
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2
0
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Комментарии 2
avatar
scorpius (Ck)
04.08.2024 в 16:32
От это пальнул... Ярик Ракицкий уходя передал полномочия главного пушкаря-защитника Коле
Ответить
2
0
Gogagoga (Львів)
04.08.2024 в 16:08
А відео де?
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0
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