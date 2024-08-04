Невероятная пушка Матвиенко. Шахтер открыл счет в матче против Ворсклы – ВИДЕО

"Ворскла" и "Шахтер" в Полтаве открывают для себя сезон УПЛ личным противостоянием. На восьмой минуте цифры на табло изменились.

Гол забил Николай Матвиенко. Защитник метров с 30 послал мяч точным ударом под штангу. Круглый от каркаса ворот влетел в ворота.

Для Николая это 14 гол за "Шахтер". Он забивает в составе "горняков" в восьмом розыгрыше УПЛ подряд.

За ходом событий матча "Ворскла" - "Шахтер" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.