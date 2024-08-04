Дебютант Вереса Протасевич: Болельщики видели мои старания

Защитник Михаил Протасевич дебютировал за основную команду "Вереса" в матче 1-го тура УПЛ против "Карпат" (0:0). 19-летний игрок поделился эмоциями после важного для себя события.

"Дебют на таком уровне - это мечта многих детей. К этому люди идут много лет. Я очень благодарен за веру в меня тренерскому штабу, всем тренерам, с которыми я работал. Родителям, любимой, всем родным. Я очень счастлив! Не могу объективно оценить свою игру. Но болельщики видели мои старания. Команда поддержала после матча, похвалили.

Жаль, не смог доиграть матч из-за повреждения. Буду делать МРТ и после этого обследования все будет более понятно. Надеюсь, ничего серьезного. Очень хочу сыграть в пятницу против "Динамо"!", - сказал Протасевич.