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Дебютант Вереса Протасевич: Болельщики видели мои старания
Хороший первый матч для игрока
Фото: Верес
Защитник Михаил Протасевич дебютировал за основную команду "Вереса" в матче 1-го тура УПЛ против "Карпат" (0:0). 19-летний игрок поделился эмоциями после важного для себя события.
"Дебют на таком уровне - это мечта многих детей. К этому люди идут много лет. Я очень благодарен за веру в меня тренерскому штабу, всем тренерам, с которыми я работал. Родителям, любимой, всем родным. Я очень счастлив! Не могу объективно оценить свою игру. Но болельщики видели мои старания. Команда поддержала после матча, похвалили.
Жаль, не смог доиграть матч из-за повреждения. Буду делать МРТ и после этого обследования все будет более понятно. Надеюсь, ничего серьезного. Очень хочу сыграть в пятницу против "Динамо"!", - сказал Протасевич.
Во 2-м туре УПЛ "Верес" сыграет против "Динамо". Матч состоится 9-го августа в Ровно.
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