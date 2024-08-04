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Результативное начало второго тайма. Колос и Оболонь обменялись голами после перерыва
У пивоваров было больше возможностей и они смогли восстановить паритет
fc.obolon.ua
В дебюте второго тайма гости из Ковалевки открывают счет в столице. Андрей Цуриков забил свой пятый гол в футболке "хлеборобов" с учетом прошлого сезона.
Ника Гагнидзе проводит свой дебютный официальный матч в новом клубе и уже записывает в актив результативную передачу.
Но уже скоро подопечные Иващенко вернулись в игру. Точным ударом отличился Руслан Черненко, который в прошлом чемпионате оформил 6 голевых действий. Хозяева 12 раз пробивали по воротам соперника по итогам 60 минут и могут дожать "Колос".
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