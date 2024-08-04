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Ожидаемо. Оболонь оформила камбэк за 8 минут в матче с Колосом

Премьер-лига
Обновлено

Футбольная судьба отблагодарила за старания в атаке

Ожидаемо. Оболонь оформила камбэк за 8 минут в матче с Колосом

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Пивовары" пропустили от "Колоса" сразу после перерыва, хотя в первом тайме выглядели лучше и создавали моменты. Впрочем, еще до середины второй половины встречи подопечные Иващенко выходят вперед.

На 67-й минуте отмечается Олег Слободян. Полузащитник забил свой дебютный гол в элитном дивизионе. Ассист на счету Павла Лукьянчука. Это его первое результативное действие в УПЛ.

"Оболонь" могла реализовать больше моментов, но кипер Ковалевки Пахолюк совершил 6 сейвов.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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численко (Кривой Рог)
04.08.2024 в 17:40
шановний, засуньте Собі Цей гол у Телеграф
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Комментарии 1
численко (Кривой Рог)
04.08.2024 в 17:40
шановний, засуньте Собі Цей гол у Телеграф
Ответить
0
0

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