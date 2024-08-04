Ожидаемо. Оболонь оформила камбэк за 8 минут в матче с Колосом

"Пивовары" пропустили от "Колоса" сразу после перерыва, хотя в первом тайме выглядели лучше и создавали моменты. Впрочем, еще до середины второй половины встречи подопечные Иващенко выходят вперед.

На 67-й минуте отмечается Олег Слободян. Полузащитник забил свой дебютный гол в элитном дивизионе. Ассист на счету Павла Лукьянчука. Это его первое результативное действие в УПЛ.

"Оболонь" могла реализовать больше моментов, но кипер Ковалевки Пахолюк совершил 6 сейвов.