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Ожидаемо. Оболонь оформила камбэк за 8 минут в матче с Колосом
Футбольная судьба отблагодарила за старания в атаке
Фото: ФК Оболонь
"Пивовары" пропустили от "Колоса" сразу после перерыва, хотя в первом тайме выглядели лучше и создавали моменты. Впрочем, еще до середины второй половины встречи подопечные Иващенко выходят вперед.
На 67-й минуте отмечается Олег Слободян. Полузащитник забил свой дебютный гол в элитном дивизионе. Ассист на счету Павла Лукьянчука. Это его первое результативное действие в УПЛ.
"Оболонь" могла реализовать больше моментов, но кипер Ковалевки Пахолюк совершил 6 сейвов.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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численко (Кривой Рог)
04.08.2024 в 17:40
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