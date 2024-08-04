Уже 4:0. Судаков забил свой первый гол в сезоне, а Матвиенко оформил дубль

Донецкий "Шахтер" делает счет разгромным в матче против полтавской "Ворсклы". Напомним, это игра 1-го тура УПЛ нового сезона.

На 67-й минуте Георгий Судаков реализовал пенальти, которое заработал Эгиналду. Это первый гол украинца в сезоне.

Через минуту "Шахтер" снова отличился. Неожиданно дуль оформил защитник Николай Матвиенко. Он воспользовался неточной передачей соперника и без лишних раздумий пробил с линии штрафной площадки. Счет по состоянию на сейчас - 4:0 в пользу дончан.

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