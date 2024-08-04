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Первый матч команды из Петрово после возвращения в УПЛ. Известны стартовые составы на игру Заря - Ингулец
А также запасные
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В 1-м туре встретятся между собой "Заря" и "Ингулец". Игра начнется в 18:00. Юрий Коваль и Василий Кобин определились со стартовыми одиннадцатками.
Стартовый состав "Зари": Турбаевский Никита, Тронтель Жан, А.Джордан, Эскинья Габриэль, Вантух Роман (К), Я. Башич, Дрышлюк Кирилл, Яцик Александр, Антюх Денис, Герреро, Кирюханцев Игорь.
Запасные: Сапутин Александр, Мацапура Дмитрий, Батагов Арсений, Гусев Алексей, Бугай Владислав, Хахлев Алексей, Слесар Артем, Бенито, Горбач Игорь, Жуниор Рейс, К. Нваэзе, Мичин Петар.
Стартовый состав "Ингульца": Паламарчук Алексей, Мельничук Максим, Малыш Станислав-Нури, Шершень Михаил, Дубилей Виталий, Петько Сергей, Пятов Александр, Волохатый Роман, Богунов Ярослав, Белоцерковец Владимир, Козак Александр (К).
Запасные: Сметанка Богдан, Виливальд Владимир, Сидоренко Владислав, Мысык Марьян, Лисняк Радион, Лосенко Иван, Пушкарев Олег, Могильный Богдан, Чабан Владислав, Резепов Денис.
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