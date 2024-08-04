  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первый матч команды из Петрово после возвращения в УПЛ. Известны стартовые составы на игру Заря - Ингулец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый матч команды из Петрово после возвращения в УПЛ. Известны стартовые составы на игру Заря - Ингулец

Премьер-лига

А также запасные

Первый матч команды из Петрово после возвращения в УПЛ. Известны стартовые составы на игру Заря - Ингулец

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В 1-м туре встретятся между собой "Заря" и "Ингулец". Игра начнется в 18:00. Юрий Коваль и Василий Кобин определились со стартовыми одиннадцатками.

Стартовый состав "Зари": Турбаевский Никита, Тронтель Жан, А.Джордан, Эскинья Габриэль, Вантух Роман (К), Я. Башич, Дрышлюк Кирилл, Яцик Александр, Антюх Денис, Герреро, Кирюханцев Игорь.

Запасные: Сапутин Александр, Мацапура Дмитрий, Батагов Арсений, Гусев Алексей, Бугай Владислав, Хахлев Алексей, Слесар Артем, Бенито, Горбач Игорь, Жуниор Рейс, К. Нваэзе, Мичин Петар.

Стартовый состав "Ингульца": Паламарчук Алексей, Мельничук Максим, Малыш Станислав-Нури, Шершень Михаил, Дубилей Виталий, Петько Сергей, Пятов Александр, Волохатый Роман, Богунов Ярослав, Белоцерковец Владимир, Козак Александр (К).

Запасные: Сметанка Богдан, Виливальд Владимир, Сидоренко Владислав, Мысык Марьян, Лисняк Радион, Лосенко Иван, Пушкарев Олег, Могильный Богдан, Чабан Владислав, Резепов Денис.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Оболонь – Колос 2:2. Шикарный второй тайм
yellow-arrow
УПЛ. Ворскла - Шахтёр 0:5. Поход за очередным чемпионством начинается с разгрома
yellow-arrow
Оборона Ворсклы трещит по швам. Сикан открывает счет своим голам в новом сезоне
Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости