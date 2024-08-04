Колос спасается от поражения в конце основного времени. Цуриков оформляет дубль

Несмотря на существенное преимущество "Оболони", гости уступали с минимальным счетом и сохраняли шансы на ничью благодаря великолепной работе вратаря Пахолюка (6 сейвов).

"Хлеборобы" все же нашли момент, позволивший сравнять счет на 87-й минуте. И снова Андрей Цуриков меняет цифры на табло, как и в начале второго тайма.

По всей вероятности, хозяева не ожидали такого развития событий и планировали сохранить преимущество в один мяч. Но "Колос" проявил бойцовские качества и не сдался.