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Колос спасается от поражения в конце основного времени. Цуриков оформляет дубль
Ковалевка не останется без очков после стартового тура
ФК "Колос" / Автор невідомий
Несмотря на существенное преимущество "Оболони", гости уступали с минимальным счетом и сохраняли шансы на ничью благодаря великолепной работе вратаря Пахолюка (6 сейвов).
"Хлеборобы" все же нашли момент, позволивший сравнять счет на 87-й минуте. И снова Андрей Цуриков меняет цифры на табло, как и в начале второго тайма.
По всей вероятности, хозяева не ожидали такого развития событий и планировали сохранить преимущество в один мяч. Но "Колос" проявил бойцовские качества и не сдался.
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