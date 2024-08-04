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Цуриков и Пахолюк приносят ничью для Ковалевки. Оболонь – Колос 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Пивоварам не хватало считанных минут, чтобы взять 3 очка

Цуриков и Пахолюк приносят ничью для Ковалевки. Оболонь – Колос 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото з відкритих джерел

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Команды ушли отдыхать на перерыв при счете 0:0. Столичный клуб выглядел лучше соперника, но не смог подтвердить это результатом на табло. К тому же, на 18-й минуте пришлось произвести вынужденную замену – Даниил Карась досрочно покинул поле.

Во втором тайме соперники действовали более открыто и настойчиво, что привело к взятию ворот. Подопечные Иващенко нанесли 13 ударов по воротам, но 20-летний кипер гостей Иван Пахолюк снова и снова спасал "хлеборобов". Благодаря его стараниям дубль Андрея Цурикова спас Ковалевку от поражения. Отметим, что в обеих результативных атаках гостей из области ассистировали новички – Гагнидзе и Третьяков.

Во 2-м туре "пивовары" будут играть с "Рухом", а "Колос" – с "Ингульцом".

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Смотрите обзор матча 1-го тура УПЛ 2024/25

Киев. Оболонь Арена

Оболонь – Колос 2:2

Голы: Черненко, 59, Слободян, 67 – Цуриков, 48, 87

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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