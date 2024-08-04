Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цуриков и Пахолюк приносят ничью для Ковалевки. Оболонь – Колос 2:2. Обзор матча и видео голов
Пивоварам не хватало считанных минут, чтобы взять 3 очка
Фото з відкритих джерел
Команды ушли отдыхать на перерыв при счете 0:0. Столичный клуб выглядел лучше соперника, но не смог подтвердить это результатом на табло. К тому же, на 18-й минуте пришлось произвести вынужденную замену – Даниил Карась досрочно покинул поле.
Во втором тайме соперники действовали более открыто и настойчиво, что привело к взятию ворот. Подопечные Иващенко нанесли 13 ударов по воротам, но 20-летний кипер гостей Иван Пахолюк снова и снова спасал "хлеборобов". Благодаря его стараниям дубль Андрея Цурикова спас Ковалевку от поражения. Отметим, что в обеих результативных атаках гостей из области ассистировали новички – Гагнидзе и Третьяков.
Во 2-м туре "пивовары" будут играть с "Рухом", а "Колос" – с "Ингульцом".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 1-го тура УПЛ 2024/25
Киев. Оболонь Арена
Голы: Черненко, 59, Слободян, 67 – Цуриков, 48, 87
Популярное сейчас
- Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел
- Олимпиада-2024. День 9. Расписание соревнований и выступлений украинцев в воскресенье
- Футболисты Миная ведут переговоры с командой УПЛ
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Старт УПЛ, дебют Довбика за Рому, локация Динамо в ЛЧ. Главные новости за третье августа