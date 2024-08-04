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Заря забила в ворота Ингульца. Башич отметился с передачи Яцика классным дальним ударом
Луганский клуб быстро открывает счет
zarya-lugansk.com
"Черно-белые" в столице принимают гостей из Кировоградщины, вернувшихся в элиту. Подопечные Коваля устанавливают преимущество на табло на 16-й минуте.
Хорватский полузащитник Яков Башич забил свой второй гол в 15-м матче УПЛ с момента перехода в украинский коллектив в феврале.
21-летний Александр Яцик сделал ассист. Это его уже пятое результативное действие в 21-й встрече чемпионата в футболке "мужиков". Хотя "Заря" вышла вперед, но игра на поле равная.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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