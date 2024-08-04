Ингулец сравнивает счет в матче против Зари еще до перерыва. Забил экс-футболист луганского клуба

Уже на 29-й минуте поединка в Киеве действующий чемпион Первой лиги устанавливает счет 1:1.

Владимир Белоцерковец забивает в ворота бывшего коллектива. В сезонах 2018/19 и 2019/20 защитник выступал в составе U-21, а в первой команде "Зари" появился на поле только однажды.

В кампании 2020/21 "Ингулец" уже брал футболиста в аренду, а весной Владимир вернулся в клуб в статусе свободного агента.