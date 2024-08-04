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Ингулец сравнивает счет в матче против Зари еще до перерыва. Забил экс-футболист луганского клуба
Команда из Кировоградщины настроена набрать очки
Фото - Інгулець
Уже на 29-й минуте поединка в Киеве действующий чемпион Первой лиги устанавливает счет 1:1.
Владимир Белоцерковец забивает в ворота бывшего коллектива. В сезонах 2018/19 и 2019/20 защитник выступал в составе U-21, а в первой команде "Зари" появился на поле только однажды.
В кампании 2020/21 "Ингулец" уже брал футболиста в аренду, а весной Владимир вернулся в клуб в статусе свободного агента.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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