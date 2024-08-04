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Пушич: Мы заключили с Матвиенко пари

Премьер-лига

Николай сразу приступил к работе

Пушич: Мы заключили с Матвиенко пари

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал дубль Николая Матвиенко в победном матче с "Ворсклой" (5:0).

"Перед началом сезона мы с ним заключили пари. Я сказал ему: "Если забиваешь 5 или более голов в этом сезоне - за мой счет отличный ужин для тебя и твоей жены". Я действительно счастлив, что он уже начал заниматься тем, чтобы победить меня в этом противостоянии.

Я полностью доволен тем, как отыграла наша линия обороны - не только Николай, но и другие наши защитники. Я персонально очень счастлив за Николая, потому что он - замечательный игрок и замечательный человек. Он - игрок топ-уровня, что и доказал сегодня", - сказал Пушич.

Во 2-м туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Полесья". Матч запланирован на 11-е августа.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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