УПЛ. Заря – Ингулец 2:1. Вырванная победа на 90+2 минуте

Украинская Премьер-лига, первый тур

Стадион имени Валерия Лобановского (Киев)

Главный арбитр: Михаил Рада (Ужгород)

"Ингулец" – команда, которая только поднялась со второго дивизиона. Кроме смены состава ее еще и ждала смена тренерского штаба. Однако сразу в первом же матче петровцы были в шаге от того, чтобы отобрать очки в гостевом поединке против "Зари".

В каком бы состоянии ни были луганчане – они все равно являются брендом в украинском футболе. Это одна из причин, почему именно сюда идут играть те, кто решает судьбу матча. Речь здесь об Александре Яцыке, который продолжает выступать на правах аренды из "Динамо". И именно его голевые действия привели к трем очкам в стартовом для луганцев поединке.

После стартового сумбура на поле команды начали создавать моменты у обеих ворот. Сначала после контратаки "Зари" пробивал Антюх – Паламарчук выручил гостей, впоследствии последовал ответ от Богунова и удар в одно касание – Турбаевский тоже записал в свой актив сейв.

Фото: UA-Футбол/Алина Ерофеева

На 16 минуте "Заря" открыла счет благодаря внезапности и небольшой пассивности оппонента в защите. Голкипер Турбаевский перевел мяч налево, дальше круглый через две передачи (включая ассист от Яцика) дошел до Башича – он пробил метров с 23-х. Рикошет от защитника помог хозяевам: Паламарчук спасти не смог.

Фото: UA-Футбол/Алина Ерофеева

Второй гол Башича в украинской элите. Интересно, что свой дебютный мяч он забил также в первом же матче после паузы – в феврале этого года.

“Ингулец” не сник и после пропущенного продолжал атаковать. Был момент у Волохатого – он пробил выше ворот. А на 29 минуте прошла отличная разрезная передача от Александра Пятова, который вывел на ударную позицию быстрого Белоцерковца. Полузащитник в борьбе с оппонентом опередил его и пробил мимо голкипера. Забил Владимир в ворота своей бывшей команды.

Прошло всего две минуты, как гости могли выходить вперед благодаря автору ассиста в предыдущем моменте. Пятов пробил головой – Турбаевский вытащил из-под перекладины. На старте второго тайма гости тоже больше атаковали. Был момент у Белоцерковца – пробил мимо ворот и удар с острого угла от Козака – здесь снова спас голкипер луганчан.

Фото: UA-Футбол/Алина Ерофеева

"Ингулец" пытался давить, но со временем интенсивность и качество атак падало. Первую замену Кобин сделал на 79 минуте – тогда гости уже начали понемногу проваливаться в обороне. Параллельно Коваль успел провести четыре смены и заметно освежить состав.

Под конец матча "Заря" больше прижала соперника к воротам. И все же в компенсированное ко второму тайму время она вырвала победу. Антюх протянул мяч левым флангом и навесил – в штрафной Яцык вырвал верховую и пробил в правый угол.

Впоследствии мог еще один динамовец Бенито ставить окончательную точку в матче, но с убийственной позиции пробил выше ворот. Именно поэтому он сейчас играет в аренде.

Выгрызеные три очка – все в традициях УПЛ. "Ингулец" имел преимущество во многих отрезках матча, но реализация подвела. "Заря" выглядела стабильной на протяжении всего поединка – в итоге одержала победу.

"Заря" - "Ингулец" 2:1

Голы: Башич 16, Яцик 90+2 – Белоцерковец 29

"Заря": Турбаевский - Тронтель, А.Джордан, Эскинья (Нваезе 61), Вантух (Жунинью 83) - Дришлюк (Мичин 62), Я. Башич, Яцик, Кирюханцев (Горбач 75) - Антюх, Герреро (Бенито 46)

Ингулец: Паламарчук – Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей (Сидоренко 87) – Петько – Пятов, Волохатый, Богунов (Могильный 79), Белоцерковец (Пушкарев 87) – Казак (Резепов 90+1)