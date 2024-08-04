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Как Заря вырвала победу над Ингульцом в компенсированное время. Яцык оформил гол+пас
Луганская команда все же забрала 3 пункта
Фото: ФК Динамо
События на поле развивались таким образом, что все шло к ничьей. Но "черно-белые" нашли свой шанс в конце встречи и удачно им воспользовались.
Александр Яцык в первом тайме сделал результативную передачу, а на 2-й компенсированной минуте к основному времени забил победный мяч.
Ассист на счету Дениса Антюха. Нападающий отдал седьмой голевой пас в составе "Зари" в 63 поединках во всех турнирах.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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