  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Как Заря вырвала победу над Ингульцом в компенсированное время. Яцык оформил гол+пас
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Заря вырвала победу над Ингульцом в компенсированное время. Яцык оформил гол+пас

Премьер-лига
Обновлено

Луганская команда все же забрала 3 пункта

Как Заря вырвала победу над Ингульцом в компенсированное время. Яцык оформил гол+пас

Фото: ФК Динамо

Новина українською

События на поле развивались таким образом, что все шло к ничьей. Но "черно-белые" нашли свой шанс в конце встречи и удачно им воспользовались.

Александр Яцык в первом тайме сделал результативную передачу, а на 2-й компенсированной минуте к основному времени забил победный мяч.

Ассист на счету Дениса Антюха. Нападающий отдал седьмой голевой пас в составе "Зари" в 63 поединках во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Возвращение в УПЛ началось с поражения. Заря – Ингулец 2:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Пушич: Тот результат и уровень игры, что сегодня продемонстрировали мои игроки - фантастические
yellow-arrow
УПЛ. Заря – Ингулец 2:1. Вырванная победа на 90+2 минуте
Заря (Луганск) Денис Антюх Александр Яцык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости