Как Заря вырвала победу над Ингульцом в компенсированное время. Яцык оформил гол+пас

События на поле развивались таким образом, что все шло к ничьей. Но "черно-белые" нашли свой шанс в конце встречи и удачно им воспользовались.

Александр Яцык в первом тайме сделал результативную передачу, а на 2-й компенсированной минуте к основному времени забил победный мяч.

Ассист на счету Дениса Антюха. Нападающий отдал седьмой голевой пас в составе "Зари" в 63 поединках во всех турнирах.