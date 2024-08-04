Пушич: Тот результат и уровень игры, что сегодня продемонстрировали мои игроки - фантастические

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился впечатлениями от разгромной победы его команды над "Ворсклой" (5:0).

- Я доволен тем, как мы начали сезон. Не только учитывая результат, но и на игру, которую мы продемонстрировали. Полностью доволен тем, как мы как команда вели себя на футбольном поле и за его пределами. Как я сказал своим игрокам перед матчем, команда - это не только те, кто выйдет в стартовом составе, но и все вы для меня - это 11 основных игроков. И я уверен, что мы как команда сегодня это доказали сполна. Я полностью доволен тем, как мы проявили себя с первых минут с точки зрения высокого прессинга, нашей отдачи и также того, как мы провели весь матч. Конечно, было несколько моментов, которые можно улучшить. Всегда говорю своим игрокам: всегда есть пространство для улучшения. Но тот результат и уровень игры, который сегодня продемонстрировали мои игроки, - фантастические. Мы создали несколько замечательных моментов, которые так же прекрасно смогли конвертировать в забитые мячи, поэтому свою команду я могу вознаградить только самыми большими комплиментами.

- В команде есть сборники, которые лишь недавно вернулись с Олимпийских игр. Насколько физическое состояние позволит им играть в ближайшее время все 90 минут?

- Да, как вы заметили, это предсезонье было насыщено отъездами наших игроков в национальную сборную и других, что, безусловно, сказалось на их физической форме. Также после этого мы отпустили нескольких игроков в олимпийскую сборную, что было абсолютно необходимо, учитывая то, в каком положении находится сейчас ваша страна. И, конечно, это сказалось на их форме: они могут быть в определенной степени уставшими, не до конца готовыми. Но я отмечу, что они зарекомендовали себя как профессионалы после возвращения, наверстывают пропущенный период, который не успели отработать, когда вся остальная часть команды находилась на предсезонных сборах. Я уверен, что одна-две недели упорного тяжелого труда, и они успеют наверстать упущенное.

- Какие вы сегодня увидели ошибки в обороне своей команды? И что это была за тренировка после игры? Ваши игроки дорабатывали?

- Что касается ошибок в защите, то действительно было несколько неприятных моментов, но это часть игры. Футбол - игра ошибок, и, к сожалению, идеальных матчей, пожалуй, не существует, но самое важное - уметь делать правильные выводы из этих ошибок. И я убежден, что моя команда вместе со мной будет заниматься этим уже во время нового тренировочного цикла. Что касается игроков, которые бегали после матча, то для нас это важно. Если вы заметили на предсезонных сборах и во время предыдущих сборов, то мы всегда играем напоследок два дня подряд с одной и той же командой, чтобы наши игроки могли проявить себя на футбольном поле полностью с точки зрения физической подготовки. И также эти пробежки используются с целью подтянуть их физические кондиции и получить оптимальную форму уже в начале сезона, в первых турах, ведь мы стараемся развивать и улучшать всех наших игроков. Это делается как для развития физических кондиций футболистов, так и для того, чтобы мы могли увидеть, в каком состоянии они находятся на том или ином этапе сезона.