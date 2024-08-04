Возвращение в УПЛ началось с поражения. Заря – Ингулец 2:1. Обзор матча и видео голов

В столице луганская команда одолела чемпиона Первой лиги при равной игре. "Черно-белые" быстро открыли счет, но скоро гости сравняли. Впрочем, подопечные Коваля организовали победную атаку в компенсированное время до второго тайма.

Соперники создали одинаковое количество моментов (удары 8-7, в створ 4-4), также не было преимущества во владении (51-49%). Кипер номинальных хозяев Турбаевский совершил 3 сейва и помог "Заре" достичь максимального результата.

10 августа луганский коллектив поедет в Одессу, а клуб из Кировоградской области будет играть в Ковалевке.

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Смотрите обзор матча 1-го тура УПЛ 2024/25

Киев. Стадион им. Валерия Лобановского

Заря – Ингулец 2:1

Голы: Башич, 16, Яцик, 90+2 – Белоцерковец, 29