  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Возвращение в УПЛ началось с поражения. Заря – Ингулец 2:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращение в УПЛ началось с поражения. Заря – Ингулец 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Мужики есть мужики

Возвращение в УПЛ началось с поражения. Заря – Ингулец 2:1. Обзор матча и видео голов

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

Новина українською

В столице луганская команда одолела чемпиона Первой лиги при равной игре. "Черно-белые" быстро открыли счет, но скоро гости сравняли. Впрочем, подопечные Коваля организовали победную атаку в компенсированное время до второго тайма.

Соперники создали одинаковое количество моментов (удары 8-7, в створ 4-4), также не было преимущества во владении (51-49%). Кипер номинальных хозяев Турбаевский совершил 3 сейва и помог "Заре" достичь максимального результата.

10 августа луганский коллектив поедет в Одессу, а клуб из Кировоградской области будет играть в Ковалевке.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 1-го тура УПЛ 2024/25

Киев. Стадион им. Валерия Лобановского

Заря – Ингулец 2:1

Голы: Башич, 16, Яцик, 90+2 – Белоцерковец, 29

По теме
yellow-arrow
Пушич: Тот результат и уровень игры, что сегодня продемонстрировали мои игроки - фантастические
yellow-arrow
Как Заря вырвала победу над Ингульцом в компенсированное время. Яцык оформил гол+пас
yellow-arrow
УПЛ. Заря – Ингулец 2:1. Вырванная победа на 90+2 минуте
Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости