Центр поля – из Шахтера, Зари и Кривбасса, результативные защитники. Символическая сборная первого тура УПЛ

Украинская Премьер-лига вернулась после летних каникул. Начался чемпионат Украины 2024/25. Впрочем, по традиции, не все стартовали одновременно. Некоторые команды первый тур пропускали из-за участия в еврокубках. Поэтому итоги подводим по картинке шести сыгранных поединков.

В этих поединках был разгром от "Шахтера", была выстраданная победа амбициозного ЛНЗ, была голевая перестрелка "Оболони" и "Колоса", и была почти сенсация от "Ингульца". О главных действующих лицах всех этих событий (и не только) – ниже.

Вратарь – Александр Кемкин ("Карпаты")

"Карпаты" – новичок УПЛ, но Александр Кемкин в прошлом сезоне играл и "светился" в элите. Но в составе другой команды. По выступлениям в "Минае" Кемкин получил прекрасную прессу, поэтому не стал понижаться с закарпатцами в классе. Голкипера подписали "Карпаты" и тот с первого же тура начал оправдывать авансы. Был признан лучшим игроком "Карпат" по версии болельщиков. Он сдерживал атаки "Вереса", которые не были бездарными. Однажды Кемкин ошибся, но, к счастью для львовян, это не была фатальная оплошность. Поэтому Кемкин – один из героев тура.

Правый защитник – Игорь Мединский ("Оболонь")

Да-да, в матче с "Колосом" он играл слева в защите. Но для Игоря Мединского нет рамок – он готов творить где угодно. Иногда это проявлялось в предыдущем чемпионате, проявилось и в первом же матче нового розыгрыша УПЛ. Именно после его передачи гол-красавец оформил Руслан Черненко. Отметьте, что подача была с правого фланга, где Мединский оказался после розыгрыша "Оболонью" углового. Он бы не потерялся на этой позиции, это уж точно.

Центральный защитник – Николай Матвиенко ("Шахтер")

Центральный защитник "Шахтера" Николай Матвиенко оформил дубль в матче с "Ворсклой". Это футболист, чья функция – защищаться, сделал двумя дальними ударами. Это же надо ... Редкое событие в футболе. Николай забивает уже в восьми сезонах подряд за "Шахтер", отвечая всем скептикам и критикам, которые время от времени позволяют себе хейт в сторону футболиста. Матч против "Ворсклы" – один из лучших для Матвиенко за последнее время.

Центральный защитник – Айди Дайко (ЛНЗ)

Только знакомимся с этим футболистом. Первое впечатление часто бывает обманчивым, но об этом можно будет судить только со временем. Сейчас же отмечаем довольно уверенную игру албанского новичка ЛНЗ против "Левого Берега". Да, соперник много не атаковал, но, возможно, именно в этом и есть заслуга центрального защитника черкащан? Оказывался там, где надо.

Левый защитник – Андрей Цуриков ("Колос")

Андрей Цуриков легко может играть полузащитника. Более того, у него для этого есть нужные скиллы, однако чаще Андрея тренеры используют как защитника. Это, однако, не мешает ему забивать. Матч первого тура текущей УПЛ – дубль; получите и распишитесь. Да еще и красиво Цуриков забивал, бильярдно точным ударом (первый гол). Его нельзя не отметить по итогу этого тура.

Центральный полузащитник – Якоб Башич ("Заря")

Гол-красавец от Якоба Башича – верхушка айсберга. А основа, подножие его работы – это удачный выбор позиции в центре поля, точные передачи, удачное ведение единоборств и тому подобное. Хорват очень старается – это заметно даже без дополнительного анализа показателей ТТД. Башич должен быть основным игроком "Зари" в этом сезоне.

Центральный полузащитник – Егор Твердохлеб ("Кривбасс")

Первый гол нового сезона УПЛ – его. Это почетно. Но Егор Твердохлеб не был основным в "Кривбассе" после перехода из "Миная" зимой текущего года, однако постепенно начал выходить из тени. В конце прошлого сезона уже чаще появлялся в составе криворожан, а новый сезон вообще начал как стержневой игрок "Кривбасса". По крайней мере, так показалось по его уровню игры. Интересно, выйдет ли Егор в четверг на "Викторию" (Плзень)?

Центральный полузащитник – Георгий Судаков ("Шахтер")

Банальность? Попса? Голос "Капитана очевидность"? Ну да. Георгий Судаков – частый гость символических сборных, но что поделаешь, если сейчас он – главная звезда одной из сильнейших команд УПЛ. Георгий забил с пенальти, в конце попал в каркас ворот с игры, дирижировал действиями партнеров в центре поля. Старались и заметными также были бразильцы, но пока в "Шахтере" главная звезда – не из заокеанских пляжей.

Центральный полузащитник – Руслан Черненко ("Оболонь")

Да, в этой "сборной" получается перенасыщение игроками центральной зоны, но для того и создаются "символические" команды – можем немного "мухлевать". Руслана Черненко нельзя не отмечать по итогу игры "Оболони" с "Колосом". Его шикарный гол войдет в коллекцию лучших ударов этого сезона. Да и общая активность Черненко помогала "Оболони" держаться на плаву против непростого и мотивированного соперника. Хорошо сыграл.

Нападающий – Александр Зубков ("Шахтер")

В матче с "Ворсклой" он играл с акцентом на правый фланг, но это уже не так принципиально. Форвард есть форвард. А забивной форвард – это вообще ценность для УПЛ. Зубков начал новый сезон с гола в ворота "Ворсклы" и еще нескольких полезных действий для "Шахтера", которые не отразятся в персональной статистике результативности этого игрока, но картину в целом формируют. Траоре сыграл плохо в Полтаве, Зубков – вполне достойно.

Нападающий – Марк Ассинор (ЛНЗ)

Возможно, авансом этот игрок попал в эту сборную, но так бывает в футболе... Главная задача форварда – забивать, с чем новичок ЛНЗ справился на 90+2-й минуте. А играл, между прочим, с первых минут, устал изрядно. Однако не выключился из борьбы и на последних секундах сумел воспользоваться сумбуром в штрафной площади "Левого берега". Интересно, как пойдет дальше, ведь ЛНЗ в прошлом сезоне не хватало забивного нападающего. Молло Бессала теперь имеет сильного конкурента.

Тренер – Юрий Коваль ("Заря")

Победа "Зари" в матч с "Ингульцом" не читалась в ходе игры, соперник хорошо сдерживал старания луганчан. Но такой контекст только добавляет уважения тренеру, который сумел правильно смотивировать команду биться до последних секунд, ничего не испортил заменами, правильно расставил акценты (атаковать, искать свое счастье впереди). Юрий Коваль может занести себе первый тур в актив.