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Крыськив заинтересовал клуб Лиги 1 - источник
Благодаря выступлениям на Олимпиаде
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
По информации Sport.ua, полузащитником "Шахтера" Дмитрием Крыськивым заинтересовалось французское "Монпелье". Селекционеры клуба следили за игроком на Олимпиаде-2024.
Контракт футболиста с "Шахтером" действует до конца 2024-го года. Поэтому Дмитрий может воспользоваться возможностью подписать преконтракт с любым клубом, к которому присоединится 2025-го года в статусе свободного агента.
За "Шахтер" Крыськив провел 61 матч, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. На нынешних Олимпийских играх провел все 3 матча за сборную Украины и забил 1 гол.
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