Крыськив заинтересовал клуб Лиги 1 - источник

По информации Sport.ua, полузащитником "Шахтера" Дмитрием Крыськивым заинтересовалось французское "Монпелье". Селекционеры клуба следили за игроком на Олимпиаде-2024.

Контракт футболиста с "Шахтером" действует до конца 2024-го года. Поэтому Дмитрий может воспользоваться возможностью подписать преконтракт с любым клубом, к которому присоединится 2025-го года в статусе свободного агента.

За "Шахтер" Крыськив провел 61 матч, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. На нынешних Олимпийских играх провел все 3 матча за сборную Украины и забил 1 гол.