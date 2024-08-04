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Крыськив заинтересовал клуб Лиги 1 - источник

Премьер-лига

Благодаря выступлениям на Олимпиаде

Крыськив заинтересовал клуб Лиги 1 - источник

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

По информации Sport.ua, полузащитником "Шахтера" Дмитрием Крыськивым заинтересовалось французское "Монпелье". Селекционеры клуба следили за игроком на Олимпиаде-2024.

Контракт футболиста с "Шахтером" действует до конца 2024-го года. Поэтому Дмитрий может воспользоваться возможностью подписать преконтракт с любым клубом, к которому присоединится 2025-го года в статусе свободного агента.

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За "Шахтер" Крыськив провел 61 матч, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. На нынешних Олимпийских играх провел все 3 матча за сборную Украины и забил 1 гол.

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Шахтер (Донецк) Олимпийская сборная Украины Дмитрий Крыськив
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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download1 (huyersk)
04.08.2024 в 22:28
було б супер
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
04.08.2024 в 22:28
було б супер
Ответить
0
0

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