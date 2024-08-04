Долганский: Первые матчи чемпионата больше про эмоции. Есть определенное волнение, и не всегда понятно, в каком состоянии начинаешь сезон

Главный тренер "Ворсклы" Сергей Долганский прокомментировал домашнее поражение от "Шахтера" со счетом 0:5 в 1-м туре УПЛ.

- Сергей Николаевич, удалось ли что-то проанализировать сразу после игры?

- Анализ сразу после игры всегда эмоциональный. Результат влияет на наши эмоции и видение. Мы попробовали сыграть с "Шахтером" по схеме 4-2-3-1, хотя раньше использовали другую. Готовились к поединку, но пропустили легкие голы в первом тайме: два удара в створ - два гола. Хорошо начали второй тайм, имели возможности, которые нужно было реализовывать, и снова получили гол. Дежавю с прошлым сезоном, когда элементарные моменты завершаются пенальти в наши ворота. Затем пытались играть активнее, накрывать, но допустили ошибки и пропустили мячи.

- Можно ли сказать, что после сборов команда не научилась концентрироваться на событиях матча? Кажется, футболистам не хватает концентрации в определенных игровых эпизодах, как это было в конце прошлого сезона, о чем вы неоднократно говорили. Создается впечатление, что в начале нового сезона мы видим то же самое. Правда ли это, и если да, то с чем это может быть связано?

- Первые матчи чемпионата больше про эмоции. Есть определенное волнение, и не всегда понятно, в каком состоянии начинаешь сезон. Товарищеские и официальные поединки имеют совершенно разный накал. Мы допускали ошибки, которые трудно исправить, - они заметны и повторяются. Рассчитываешь на то, что, ошибаясь, футболист будет анализировать и прогрессировать, но пока некоторые повторяют свои ошибки.

- На каком этапе поиск двух центральных защитников и планируется ли усиление в центральной опорной зоне?

- Можем только рекомендовать футболистов руководству, но не можем непосредственно влиять на процесс. Определяем необходимые позиции и профили игроков, а селекцией и финансами занимается руководство клуба. Что касается центральных защитников, то мы уже приобрели двух новых игроков и рассчитываем на них. Оптимальный уровень этих футболистов сможем оценить только во время матчей. Мы предполагаем, что они будут играть на определенном уровне, но только матчи покажут их настоящие навыки, и уже в процессе они станут стабильными центральными защитниками.

- Вы предлагаете руководству те позиции, которые необходимо усилить. А какие задачи руководство ставит на новый сезон?

- Задачи были озвучены в прессе. Основная цель - выход в еврокубки.

- В команде появились новички, которых не представляли публично. Можете рассказать несколько слов о каждом из них?

- Центральный защитник Гучек играл в "Черноморце" все время на высоком уровне, и мы хорошо знаем его возможности. Не думаю, что необходимо его дополнительно характеризовать. Нападающий Иеде также пришел из "Черноморца". Мы знакомы с его возможностями, однако во время сборов он очень серьезно переболел и только три дня назад начал тренировки с нами, поэтому его состояние еще не оптимальное. Ндукве играл в "Полесье", а до этого - в "Звягеле". Мы узнавали о нем информацию от тренеров, с которыми он работал, и они отмечали, что Денис имеет прекрасные качества, которых в целом нет в Украине, но ему нужно время, чтобы проявить их на высоком уровне. Он мало играл в Премьер-лиге, где темп и интенсивность игры выше, поэтому надеемся, что он сможет раскрыться. Черноморец - это игрок, который долго выступает в Премьер-лиге, имеет определенный уровень и ниже не опустится. Мы знаем его возможности и постараемся их использовать. Шкриель - очень умный исполнитель, способный отдавать ключевые передачи, действуя на острие атаки. Когда будем играть против команд, где сможем контролировать игру во второй-третьей зоне, он нам очень поможет.

- В каком физическом состоянии прибыли футболисты после Олимпиады?

- В разном. Илья Крупский сыграл три матча, а после последнего они два дня добирались в Украину, приехав буквально полтора дня назад. Думаю, они не в лучшей форме.

- Очень тяжело психологически войти в сезон, играя дома с экс-чемпионом, но проигрывая 0:2, команда прибавила в скорости. Расскажите, что произошло во втором тайме и почему "Шахтер" продолжал контролировать игру?

- До третьего забитого мяча мы имели голевые моменты, а именно этот гол стал ключевым, как снег на голову, после чего команда психологически просела. Необходимо выйти на определенный уровень и постепенно прибавлять.