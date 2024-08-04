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Бартулович: Начали очередной сезон в столь сложное время. Периодами выглядели не так, как хотелось

Премьер-лига

Тренер Зари прокомментировал удачный старт в УПЛ

Бартулович: Начали очередной сезон в столь сложное время. Периодами выглядели не так, как хотелось

zarya-lugansk.com

Новина українською

Младен Бартулович высказался после победы над "Ингульцом".

“Начали очередной сезон в такое сложное для нас все время. Нашу команда поздравляю с важной победой.

Да, были периоды игры, когда у нас все получалось, создавали моменты, но и были периоды, когда мы выглядели не так, как хотелось".

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"Делали во втором тайме замены, верили, что забьем еще гол. Создавали давление на соперника. Прекрасно, что все так закончилось и нам удалось забить очень важный гол в конце встречи.

Легионеры неплохо себя показали. Для них это новая страна, новый чемпионат. Сразу нелегко адаптироваться. Конечно, нужно время. Кроме Бенито, который уже знает УПЛ”, – отметил наставник.

В ближайшую субботу "Заря" сыграет в Одессе.

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Источник:
Зоря
Опубликовал: Александр Симченко
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