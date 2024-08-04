Бартулович: Начали очередной сезон в столь сложное время. Периодами выглядели не так, как хотелось

Младен Бартулович высказался после победы над "Ингульцом".

“Начали очередной сезон в такое сложное для нас все время. Нашу команда поздравляю с важной победой.

Да, были периоды игры, когда у нас все получалось, создавали моменты, но и были периоды, когда мы выглядели не так, как хотелось".