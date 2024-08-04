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Ребров посетил один из матчей 1-го тура УПЛ
Тот, что проходил в Киеве
fcdynamo.com
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил игру 1-го тура УПЛ между "Оболонью" и "Колосом". Матч проходил на "Оболонь-Арене" в Киеве.
Также на трибунах можно было заметить главу сборной Украины U19 Дмитрия Михайленко, президента УПЛ Евгения Дикого и президента "Вереса" Ивана Надеина.
Игра "Оболонь" - "Колос" завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
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Источник:football24.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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