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Ребров посетил один из матчей 1-го тура УПЛ

Премьер-лига

Тот, что проходил в Киеве

Ребров посетил один из матчей 1-го тура УПЛ

fcdynamo.com

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил игру 1-го тура УПЛ между "Оболонью" и "Колосом". Матч проходил на "Оболонь-Арене" в Киеве.

Также на трибунах можно было заметить главу сборной Украины U19 Дмитрия Михайленко, президента УПЛ Евгения Дикого и президента "Вереса" Ивана Надеина.

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Игра "Оболонь" - "Колос" завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

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Сергей Ребров Дмитрий Михайленко Оболонь (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
football24.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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