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Поворознюк: Я не сторонник известных фамилий, я их называю инвалидами

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Поворознюк: Я не сторонник известных фамилий, я их называю инвалидами

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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк на своем одноименном YouTube-канале рассказал, что клуб готовится принимать соперников на новом стадионе. Первые 5 матчей УПЛ петровцы проведут на выезде, а в 6-м туре должны принять дома "Черноморец". Пока продолжаются последние строительные работы.

"14 сентября состоится первая игра [на новом стадионе] с "Черноморцем". Приглашаю всех, вход бесплатный. Даже если нам не позволят играть, то я готов заплатить штраф, но люди пусть приходят и смотрят", - сказал Поворознюк.

Также президент "Ингульца" рассказал о задачах, которые стоят перед командой и прокомментировал трансферную политику.

"Ставим задачу не ниже 10 места, закрепиться в высшей лиге. У нас очень много молодежи, сейчас посмотрим как мы закрепимся, а потом будем ставить более амбициозные цели".

"Я не сторонники известных фамилий, я их называю инвалидами, которые ходят из команды в команду, а когда выходят на поле то ничем не отличаются от молодых".

"Я поддерживаю Кобина, поддерживал Лупашко в этом направлении - надо брать ребят, у которых горят глаза на футбол, которые будут выходить и рубиться на каждом квадратном метре. Вот таких надо брать, голодных к футболу.

А эти мажоры, инвалидами их называю, ходят из клуба в клуб и только цены себе не знают. Я не вижу в них перспективы", - сказал Поворознюк.

В 1-м туре УПЛ "Ингулец" уступил "Заре" со счетом 1:2. Следующий матч команда проведет 10-го августа против "Колоса".

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
YouTube-канал Олександра Поворознюка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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