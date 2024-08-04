Кобин – о поражении от Зари: Ничья была бы более справедливым результатом. Нужно было затянуть время

Василий Кобин подвел итоги первого матча сезона.

“Игра моей команды понравилась. 70 плюс-минус минут мы были на очень хорошем уровне, держали структуру. Те наработки, которые у нас были в течение сборов, работали достаточно неплохо.

Мы пытались прессинговать весь матч, немного нас не хватило. Класс команды сказался, потому что команда забила на последних минутах – это говорит об опыте выступлений в УПЛ.

Мы провели очень хорошие сборы. У нас были все условия, созданные для того, чтобы команда хорошо поработала. Но сборы – это сборы, а матчи и правильные действия игроков на поле – совсем другое".