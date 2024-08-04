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Кобин – о поражении от Зари: Ничья была бы более справедливым результатом. Нужно было затянуть время

Премьер-лига

Наставник Ингульца дал комментарий после поражения

Кобин – о поражении от Зари: Ничья была бы более справедливым результатом. Нужно было затянуть время

Фото: PMG

Новина українською

Василий Кобин подвел итоги первого матча сезона.

“Игра моей команды понравилась. 70 плюс-минус минут мы были на очень хорошем уровне, держали структуру. Те наработки, которые у нас были в течение сборов, работали достаточно неплохо.

Мы пытались прессинговать весь матч, немного нас не хватило. Класс команды сказался, потому что команда забила на последних минутах – это говорит об опыте выступлений в УПЛ.

Мы провели очень хорошие сборы. У нас были все условия, созданные для того, чтобы команда хорошо поработала. Но сборы – это сборы, а матчи и правильные действия игроков на поле – совсем другое".

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"Где-то за счет замен команда "Зари" усилила игру. Мы где-то уже отдали инициативу. Моменты мы создавали. Я считаю, что были ближе к победе к 70-й минуте, а там уже… Будем исправлять ошибки и двигаться дальше. Реализация сегодня подвела ребят.

Ничья, может быть, была бы более справедливым результатом. Где-то, возможно, нужно было упростить игру или затянуть время”, – заявил Кобин.

В субботу "Ингулец" будет играть в Ковалевке.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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