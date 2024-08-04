Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кобин – о поражении от Зари: Ничья была бы более справедливым результатом. Нужно было затянуть время
Наставник Ингульца дал комментарий после поражения
Фото: PMG
Василий Кобин подвел итоги первого матча сезона.
“Игра моей команды понравилась. 70 плюс-минус минут мы были на очень хорошем уровне, держали структуру. Те наработки, которые у нас были в течение сборов, работали достаточно неплохо.
Мы пытались прессинговать весь матч, немного нас не хватило. Класс команды сказался, потому что команда забила на последних минутах – это говорит об опыте выступлений в УПЛ.
Мы провели очень хорошие сборы. У нас были все условия, созданные для того, чтобы команда хорошо поработала. Но сборы – это сборы, а матчи и правильные действия игроков на поле – совсем другое".
"Где-то за счет замен команда "Зари" усилила игру. Мы где-то уже отдали инициативу. Моменты мы создавали. Я считаю, что были ближе к победе к 70-й минуте, а там уже… Будем исправлять ошибки и двигаться дальше. Реализация сегодня подвела ребят.
Ничья, может быть, была бы более справедливым результатом. Где-то, возможно, нужно было упростить игру или затянуть время”, – заявил Кобин.
В субботу "Ингулец" будет играть в Ковалевке.
Популярное сейчас
- Второе золото и еще две бронзы. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Финал прыжков в высоту. Где и когда смотреть выступление Магучих на Олимпиаде-2024
- Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Четвертьфиналы Олимпиады, два Суперкубка и старт УПЛ. Расписание футбола на 29 июля – 4 августа
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Парень Харлан поздравил свою любимую с победой на Олимпиаде. Фото