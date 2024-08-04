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Первак – о голе ЛНЗ: Считаю, что там было нарушение правил. Неприятный осадок от пропущенного мяча

Премьер-лига

Тренер дебютанта УПЛ высказался после матча

Первак – о голе ЛНЗ: Считаю, что там было нарушение правил. Неприятный осадок от пропущенного мяча

fclb.com.u

Новина українською

"Левый Берег" стартует в элите с поражения. Виталий Первак поделился впечатлениями от первой встречи в высшей лиге.

“Впечатления хорошие, неприятный осадок от пропущенного мяча. Главную ставку делали на оборону. Было важно не дать разгуляться футболистам соперника, после отбора мяча создавать быстрые атаки.

Мы просматривали предыдущий матч с ЛНЗ и смогли исключить из игры Тиля и его товарищей по команде.

Все шло по плану, но пропустили после стандарта. Я считаю, что там было нарушение правил, но уже не буду подчеркивать это. Двигаемся дальше, поблагодарили футболистов за игру, самоотдачу, поле было тяжелым для обеих команд, если игроки будут так относиться к игре, то будем наблюдать рост".

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"Это была первая игра в чемпионате, конечно же, мы не хотели ее проигрывать, но действуем от того, какие у нас есть футболисты. Много сил потратили в позиционной обороне, к тому же, недавно был матч с "Минаем", футболисты не успели полностью восстановиться.

Мы все сделаем, чтобы остаться в Премьер-лиге. Если будем обращать внимание на какие-то причины – хорошие или плохие поля, или на арбитров и т.д., то ничего не получится. Я считаю, что ребята будут добавлять от игры к игре, в Первой лиге не было такого давления как в УПЛ”, – заявил специалист.

В пятницу "Левый Берег" будет принимать "Ворсклу".

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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