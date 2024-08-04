Первак – о голе ЛНЗ: Считаю, что там было нарушение правил. Неприятный осадок от пропущенного мяча

"Левый Берег" стартует в элите с поражения. Виталий Первак поделился впечатлениями от первой встречи в высшей лиге.

“Впечатления хорошие, неприятный осадок от пропущенного мяча. Главную ставку делали на оборону. Было важно не дать разгуляться футболистам соперника, после отбора мяча создавать быстрые атаки.

Мы просматривали предыдущий матч с ЛНЗ и смогли исключить из игры Тиля и его товарищей по команде.

Все шло по плану, но пропустили после стандарта. Я считаю, что там было нарушение правил, но уже не буду подчеркивать это. Двигаемся дальше, поблагодарили футболистов за игру, самоотдачу, поле было тяжелым для обеих команд, если игроки будут так относиться к игре, то будем наблюдать рост".