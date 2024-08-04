Романчук и Твердохлеб поделились эмоциями от победы Кривбасса над Черноморцем

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук оценил победную игру с "Черноморцем" (1:0) в 1-м туре УПЛ.

"Очень счастлив, что сегодня удалось победить. Повторюсь, также рад, что присоединился к "Кривбассу". Счастлив быть здесь, в Кривом Роге, и снова играть в чемпионате Украины. Только положительные эмоции. Тем более, мы начали сезон с победы. Поздравляю "Кривбасс" с этим успехом, двигаемся дальше", - сказал Романчук.

Также своими эмоциями поделился полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб, который отметился единственным, победным голом в матче.

"Я очень рад забитому голу. Очень ждал этого, хотел забить перед родными болельщиками. Спасибо команде за поддержку. Хорошо, что удалось отличиться и принести "Кривбассу" победу. Также хочу поблагодарить за передачу Кузыку. Отдал просто шикарный пас, мне же оставалось просто подправить мяч в ворота, поэтому, считаю, это больше его гол, чем мой", - сказал Твердохлеб.

Следующий поединок команда сыграет в Квалификации Лиги Европы против "Виктории" Пльзень. Игра состоится в четверг, 8-го августа.