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Карраско: Не так-то легко изменить ментальность команды. Все в клубе тяжело работают

Премьер-лига

Тренер ЛНЗ пообщался с журналистами

Карраско: Не так-то легко изменить ментальность команды. Все в клубе тяжело работают

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Андрес Карраско стартовал во главе черкасского коллектива с победы.

“Это была эмоциональная игра. Думаю, что финальный результат справедлив, учитывая, что мы показали. Не так легко изменить ментальность команды, но мы хотим прогрессировать и быть конкурентоспособными.

У соперника была третья официальная игра. Они жестко играют. Дождь, нервы, качество газона… Я не ищу оправданий, но чем дольше длился матч, тем хуже были для нас условия. Трудно играть против низкого блока. Мы спешили, шли вперед, хотели использовать наши преимущества, но ошибки есть всегда".

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"Да, мы хотим подписывать игроков. Надеюсь, они смогут помочь и повысить качество игры. Все в клубе тяжело работают, чтобы дать этой команде то, что она заслуживает. Для нас важны игроки, которые были на поле, так и футболисты на скамейке запасных”, – сообщил тренер.

12 августа ЛНЗ будет принимать "Александрию".

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Александр Симченко
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