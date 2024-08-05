Карраско: Не так-то легко изменить ментальность команды. Все в клубе тяжело работают

Андрес Карраско стартовал во главе черкасского коллектива с победы.

“Это была эмоциональная игра. Думаю, что финальный результат справедлив, учитывая, что мы показали. Не так легко изменить ментальность команды, но мы хотим прогрессировать и быть конкурентоспособными.

У соперника была третья официальная игра. Они жестко играют. Дождь, нервы, качество газона… Я не ищу оправданий, но чем дольше длился матч, тем хуже были для нас условия. Трудно играть против низкого блока. Мы спешили, шли вперед, хотели использовать наши преимущества, но ошибки есть всегда".