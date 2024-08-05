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Карраско: Не так-то легко изменить ментальность команды. Все в клубе тяжело работают
Тренер ЛНЗ пообщался с журналистами
Фото: ФК ЛНЗ
Андрес Карраско стартовал во главе черкасского коллектива с победы.
“Это была эмоциональная игра. Думаю, что финальный результат справедлив, учитывая, что мы показали. Не так легко изменить ментальность команды, но мы хотим прогрессировать и быть конкурентоспособными.
У соперника была третья официальная игра. Они жестко играют. Дождь, нервы, качество газона… Я не ищу оправданий, но чем дольше длился матч, тем хуже были для нас условия. Трудно играть против низкого блока. Мы спешили, шли вперед, хотели использовать наши преимущества, но ошибки есть всегда".
"Да, мы хотим подписывать игроков. Надеюсь, они смогут помочь и повысить качество игры. Все в клубе тяжело работают, чтобы дать этой команде то, что она заслуживает. Для нас важны игроки, которые были на поле, так и футболисты на скамейке запасных”, – сообщил тренер.
12 августа ЛНЗ будет принимать "Александрию".
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