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Иващенко: Не удержали победу, которую ребята заслужили характером. Кадровые проблемы подвели
Наставник пивоваров – о ничьей с Колосом
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Валерий Иващенко подвел итоги встречи против Ковалевки.
"Двоякие эмоции. Два разных тайма. Пропустили, смогли отыграться, но не сохранили счет. С учетом возникших у нас проблем, для нас это хороший результат. По самоотдаче нет вопросов, но некому было усиливать вторую половину тайма. Где-то просели и не было возможности выходить в контратаку. Кадровые проблемы нас в этом плане подвели.
Если стали забивать, то что-то изменилось, и у них, и у нас. Не удержали победу, которую ребята заслужили характером, работоспособностью. Еще много игр”, – заявил тренер.
11 августа "Оболонь" дома будет играть с "Рухом".
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