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Иващенко: Не удержали победу, которую ребята заслужили характером. Кадровые проблемы подвели

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Иващенко: Не удержали победу, которую ребята заслужили характером. Кадровые проблемы подвели

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Валерий Иващенко подвел итоги встречи против Ковалевки.

"Двоякие эмоции. Два разных тайма. Пропустили, смогли отыграться, но не сохранили счет. С учетом возникших у нас проблем, для нас это хороший результат. По самоотдаче нет вопросов, но некому было усиливать вторую половину тайма. Где-то просели и не было возможности выходить в контратаку. Кадровые проблемы нас в этом плане подвели.

Если стали забивать, то что-то изменилось, и у них, и у нас. Не удержали победу, которую ребята заслужили характером, работоспособностью. Еще много игр”, – заявил тренер.

11 августа "Оболонь" дома будет играть с "Рухом".

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
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Источник:
Facebook Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
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