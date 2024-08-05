Иващенко: Не удержали победу, которую ребята заслужили характером. Кадровые проблемы подвели

Валерий Иващенко подвел итоги встречи против Ковалевки.

"Двоякие эмоции. Два разных тайма. Пропустили, смогли отыграться, но не сохранили счет. С учетом возникших у нас проблем, для нас это хороший результат. По самоотдаче нет вопросов, но некому было усиливать вторую половину тайма. Где-то просели и не было возможности выходить в контратаку. Кадровые проблемы нас в этом плане подвели.

Если стали забивать, то что-то изменилось, и у них, и у нас. Не удержали победу, которую ребята заслужили характером, работоспособностью. Еще много игр”, – заявил тренер.