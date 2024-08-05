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Поздеев – о задачах на сезон: В конце первого круга руководство будет смотреть, где Колос

Премьер-лига

Наставник хлеборобов прокомментировал ничью с Оболонью

Поздеев – о задачах на сезон: В конце первого круга руководство будет смотреть, где Колос

Фото: ФК Колос

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Александр Поздеев выступил на послематчевой пресс-конференции.

“Планировали давать больше давления. Понимали, как будет играть соперник. Мы прижимались, забили классный гол первый, не успели порадоваться и уже проигрывали. Нашли в себе силы, замены нас активизировали, и мы отыгрались. Не та игра, которую хотим видеть и не та, которую планировали, но хорошо, что отыгрались.

Соперник играет в вертикальный, агрессивный, силовой футбол. Прессингует, много давления, пытается постоянно доставлять матч в штрафную, подбирать, пробивать. Интенсивная, физически сложенная команда, которая не дает времени передохнуть. И ты должен быть либо на две головы сильнее и забирать мяч под контроль, либо ввязываться в бойню. Так же "Минай" играл в том чемпионате. Нет сонного контроля мяча. Непросто играть с таким соперником. Особенно, когда проигрываешь борьбу или подбор".

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"Это хороший результат. И мы, и "Оболонь" хотели выиграть. Есть задача двигаться от игры к игре, совершенствоваться и играть на победу. Хотелось бы скорее этого прогресса и нужно становиться лучше и тренерам, и футболистам. В конце первого круга руководство будет смотреть, где "Колос" и о каких задачах можно общаться", – отметил тренер.

В субботу Ковалевка будет принимать "Ингулец".

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
Facebook Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
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