Поздеев – о задачах на сезон: В конце первого круга руководство будет смотреть, где Колос

Александр Поздеев выступил на послематчевой пресс-конференции.

“Планировали давать больше давления. Понимали, как будет играть соперник. Мы прижимались, забили классный гол первый, не успели порадоваться и уже проигрывали. Нашли в себе силы, замены нас активизировали, и мы отыгрались. Не та игра, которую хотим видеть и не та, которую планировали, но хорошо, что отыгрались.

Соперник играет в вертикальный, агрессивный, силовой футбол. Прессингует, много давления, пытается постоянно доставлять матч в штрафную, подбирать, пробивать. Интенсивная, физически сложенная команда, которая не дает времени передохнуть. И ты должен быть либо на две головы сильнее и забирать мяч под контроль, либо ввязываться в бойню. Так же "Минай" играл в том чемпионате. Нет сонного контроля мяча. Непросто играть с таким соперником. Особенно, когда проигрываешь борьбу или подбор".