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Хавбек ЛНЗ: Очень важно начать сезон с победы
Черкасский клуб минимально обыграл "Левый Берег"
Фото: ФК ЛНЗ
Полузащитник "ЛНЗ" Илья Путря прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0) в матче 1-го тура УПЛ.
"Эмоции от победы позитивные. Такая победа на последней минуте... Марк Ассинор молодец, как говорят, подкараулил и забил. Очень важно начать с победы.
Да, отсутствувовали Норенков и Каплиенко. Каплиенко получил травму на разминке, но что поделать – это футбол. Пасич хорошо справился с обязанностью закрыть позицию левого защитника. Все молодцы, все работали друг за друга.
Как отреагировали, что соперник по первому туру определился лишь за 4 дня до игры? Мы не готовимся под конкретного соперника. Мы готовились как к обычной официальной встрече", – сказал Путря.
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