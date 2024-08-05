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Хавбек ЛНЗ: Очень важно начать сезон с победы

Премьер-лига

Черкасский клуб минимально обыграл "Левый Берег"

Хавбек ЛНЗ: Очень важно начать сезон с победы

Фото: ФК ЛНЗ

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Полузащитник "ЛНЗ" Илья Путря прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0) в матче 1-го тура УПЛ.

"Эмоции от победы позитивные. Такая победа на последней минуте... Марк Ассинор молодец, как говорят, подкараулил и забил. Очень важно начать с победы.

Да, отсутствувовали Норенков и Каплиенко. Каплиенко получил травму на разминке, но что поделать – это футбол. Пасич хорошо справился с обязанностью закрыть позицию левого защитника. Все молодцы, все работали друг за друга.

Как отреагировали, что соперник по первому туру определился лишь за 4 дня до игры? Мы не готовимся под конкретного соперника. Мы готовились как к обычной официальной встрече", – сказал Путря.

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Илья Путря ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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