Олейник: Обязанности капитана ЛНЗ – очередной вызов для меня

Опытный полузащитник "ЛНЗ" Денис Олейник поделился своими впечатлениями от победы над "Левым Берегом" (1:0) в матче 1-го тура УПЛ.

"Перед началом матча мне сообщили, что в этом поединке я буду капитаном "ЛНЗ". Это была приятная неожиданность, ведь в последний раз мне приходилось выводить команду на поле в нескольких матчах капитаном, еще когда я выступал в Финляндии. Это очередной вызов для меня, постараюсь быть в каждом матче лидером. И потому, конечно, очень радует, что в матче против киевлян были добыты столь важные три очка.

Кстати, если в прошлом сезоне УПЛ меня часто использовали в опорной зоне, то новый тренер Андрес Карраско вернул меня на позицию правого вингера, где я обычно играл раньше. Мне здесь удобнее.

У "ЛНЗ" появился не только новый главный тренер, но и новые игроки и конечно, нужно время, чтобы те наработки на тренировках начали приносить весомые дивиденды. Ибо "ЛНЗ" начал играть в несколько ином стиле, поэтому еще хватало ошибок, особенно в завершающей стадии атаки.

Тем не менее, мы на свой забитый мяч наиграли, ведь создали 4–5 голевых моментов у ворот гостей, которые действовали низким блоком. И хотя вырвать победу удалось только в компенсированное время, это только подтверждает тот факт, что "ЛНЗ" всегда борется до финального свистка", - сказал Олейник.