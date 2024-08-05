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Олейник: Обязанности капитана ЛНЗ – очередной вызов для меня

Премьер-лига

Полузащитник рассказал о победе над "Левым Берегом"

Олейник: Обязанности капитана ЛНЗ – очередной вызов для меня

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Опытный полузащитник "ЛНЗ" Денис Олейник поделился своими впечатлениями от победы над "Левым Берегом" (1:0) в матче 1-го тура УПЛ.

"Перед началом матча мне сообщили, что в этом поединке я буду капитаном "ЛНЗ". Это была приятная неожиданность, ведь в последний раз мне приходилось выводить команду на поле в нескольких матчах капитаном, еще когда я выступал в Финляндии. Это очередной вызов для меня, постараюсь быть в каждом матче лидером. И потому, конечно, очень радует, что в матче против киевлян были добыты столь важные три очка.

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Кстати, если в прошлом сезоне УПЛ меня часто использовали в опорной зоне, то новый тренер Андрес Карраско вернул меня на позицию правого вингера, где я обычно играл раньше. Мне здесь удобнее.

У "ЛНЗ" появился не только новый главный тренер, но и новые игроки и конечно, нужно время, чтобы те наработки на тренировках начали приносить весомые дивиденды. Ибо "ЛНЗ" начал играть в несколько ином стиле, поэтому еще хватало ошибок, особенно в завершающей стадии атаки.

Тем не менее, мы на свой забитый мяч наиграли, ведь создали 4–5 голевых моментов у ворот гостей, которые действовали низким блоком. И хотя вырвать победу удалось только в компенсированное время, это только подтверждает тот факт, что "ЛНЗ" всегда борется до финального свистка", - сказал Олейник.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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