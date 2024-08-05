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Стало известно расписание матчей 2-го тура УПЛ

Премьер-лига

Ранее три поединка были отложены

Стало известно расписание матчей 2-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ объявила дату и время проведения остальных трех матчей 2-го тура УПЛ сезона-2024/25.

Отметим, что ранее даты проведения этих поединков ("ЛНЗ" - "Александрия", "Оболонь" - "Рух" и "Верес" - "Динамо") были неизвестны в связи с вызовом игроков клубов в олимпийскую сборную Украины для участия в Олимпиаде 2024.

Теперь расписание 2-го тура УПЛ выглядит следующим образом:

2-й тур

9 августа (пятница)

"Левый Берег" - "Ворскла" 15:30

"Верес" - "Динамо" 18:00

10 августа (суббота)

Черноморец" - "Заря" 15:30

"Колос" - "Ингулец" 18:00

11 августа (воскресенье)

"Оболонь" - "Рух" 13:00

"Карпаты" - "Кривбасс" 15:30

"Шахтер" - "Полесье" 18:00

12 августа (понедельник)

"ЛНЗ" - "Александрия" - 15:30

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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