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Стало известно расписание матчей 2-го тура УПЛ
Ранее три поединка были отложены
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ объявила дату и время проведения остальных трех матчей 2-го тура УПЛ сезона-2024/25.
Отметим, что ранее даты проведения этих поединков ("ЛНЗ" - "Александрия", "Оболонь" - "Рух" и "Верес" - "Динамо") были неизвестны в связи с вызовом игроков клубов в олимпийскую сборную Украины для участия в Олимпиаде 2024.
Теперь расписание 2-го тура УПЛ выглядит следующим образом:
2-й тур
9 августа (пятница)
"Левый Берег" - "Ворскла" 15:30
"Верес" - "Динамо" 18:00
10 августа (суббота)
Черноморец" - "Заря" 15:30
"Колос" - "Ингулец" 18:00
11 августа (воскресенье)
"Оболонь" - "Рух" 13:00
"Карпаты" - "Кривбасс" 15:30
"Шахтер" - "Полесье" 18:00
12 августа (понедельник)
"ЛНЗ" - "Александрия" - 15:30
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