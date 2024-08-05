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Яцык: Я пока не в оптимальной форме, пропустил три недели из-за травмы
"Заря" вырвала победу у "Ингульца" благодаря голу Яцыка
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) в рамках 1-го тура УПЛ.
— Победа нам досталась в очень тяжелой борьбе. Думаю, что все команды на старте сезона находятся примерно в одинаковой форме. Ингулец тоже хорошо подготовился к новому чемпионату. На первый план вышли бойцовские качества и желание добыть победу. Полагаю, что победить мы хотели больше, чем наш соперник. Поэтому нам и повезло, и мы смогли забить мяч уже в компенсированное время.
— Оцени свой гол?
— Хорошая подача, я вбегал в зону и смог пробить в угол ворот.
— Скажи, а при счете 1:1 были минуты, когда "Заря "не контролировала ход встречи?
— Конечно. Первый матч, много эмоций. Все мы хотели заработать три очка. Скажу, что мои физические возможности были не оптимальными. Я пропустил три недели из-за травмы. А это был как раз период сборов. Сегодня мне было очень сложно. Но, забил гол и отдал голевую передачу – я очень счастлив.
— Ты стал MVP матча?
— Не знаю, возможно.
— Почему не был заметен сегодня ваш лучший нападающий Герреро?
— У меня нет ответа на этот вопрос.
— Батагов готов играть уже? Сообщают, что он может перейти в "Трабзонспор"…
— Арсений недавно вернулся с Олимпиады. Он готовился к матчу, но у него была долгая дорога в Киев из Франции. Рисковать никто не хотел, - объяснил Яцык.
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