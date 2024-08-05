Яцык: Я пока не в оптимальной форме, пропустил три недели из-за травмы

Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) в рамках 1-го тура УПЛ.

— Победа нам досталась в очень тяжелой борьбе. Думаю, что все команды на старте сезона находятся примерно в одинаковой форме. Ингулец тоже хорошо подготовился к новому чемпионату. На первый план вышли бойцовские качества и желание добыть победу. Полагаю, что победить мы хотели больше, чем наш соперник. Поэтому нам и повезло, и мы смогли забить мяч уже в компенсированное время.

— Оцени свой гол?

— Хорошая подача, я вбегал в зону и смог пробить в угол ворот.

— Скажи, а при счете 1:1 были минуты, когда "Заря "не контролировала ход встречи?

— Конечно. Первый матч, много эмоций. Все мы хотели заработать три очка. Скажу, что мои физические возможности были не оптимальными. Я пропустил три недели из-за травмы. А это был как раз период сборов. Сегодня мне было очень сложно. Но, забил гол и отдал голевую передачу – я очень счастлив.

— Ты стал MVP матча?

— Не знаю, возможно.

— Почему не был заметен сегодня ваш лучший нападающий Герреро?

— У меня нет ответа на этот вопрос.

— Батагов готов играть уже? Сообщают, что он может перейти в "Трабзонспор"…

— Арсений недавно вернулся с Олимпиады. Он готовился к матчу, но у него была долгая дорога в Киев из Франции. Рисковать никто не хотел, - объяснил Яцык.