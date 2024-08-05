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Салюк попрощался с Черноморцем. Он должен перейти в Металлист 1925
Защитник продолжит карьеру в другом украинском клубе
Фото: ФК Чорноморець
Защитник "Черноморца" Владимир Салюк попрощался с одесским клубом.
Ранее была информация, что 22-летний футболист перейдет в "Металлист 1925".
"Уважаемые болельщики "Черноморца", уважаемые одесситы!
Хочу выразить глубокую благодарность за всю поддержку, которую я получал от Вас на протяжении всей своей карьеры. Мой путь начался в СДЮШОР "Черноморец", затем я играл за футбольный клуб "Атлетик", после чего подписал профессиональный контракт с футбольным клубом "Балканы". По воле судьбы мне выпала честь играть за футбольный клуб "Черноморец". Этот клуб с детства был в моем сердце, и я благодарен за предоставленный шанс, который помог мне сделать следующий шаг в моей карьере.
Этот шаг привел меня сначала в юношескую сборную Украины по футболу, а затем в олимпийскую сборную. Однако сейчас пришло время прощаться. Я делаю следующий шаг в своей карьере. Одесса всегда останется в моем сердце, потому что это мой дом, здесь я начал свой жизненный путь, здесь меня воспитали и здесь я стал профессиональным футболистом.
Эти четыре с половиной года были невероятно тяжелыми. Сначала пандемия COVID-19, потом полномасштабная война. Я хочу поблагодарить ВСУ за то, что они дают нам возможность жить и заниматься любимым делом. Я не прощаюсь, я лишь надеюсь, что вернусь в Одессу более сильным и закаленным футболистом.
Также хочу поблагодарить тренерский штаб и всех сотрудников футбольного клуба "Черноморец". Всем тем тренерам и сотрудникам, которые были в моей карьере с самого начала, с детства. Это те люди, которые помогли мне стать профессиональным футболистом и добиться успеха.
Всегда Ваш. Владимир Салюк, 79", - написал Салюк в своем Instagram.
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