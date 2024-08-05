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Иващенко: Оболони еще надо поработать над усилением состава
"Пивовары" расписали результативную ничью с "Колосом"
Фото: ФК Оболонь
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко поделился мыслями после ничьей с "Колосом" (2:2) в матче 1-го тура УПЛ.
"Если учесть, что гости выровняли положение под занавес противостояния, то можно было бы рассчитывать на большее. Тем не менее, ничья - также неплохой результат.
Радует, что на этот раз с прицелом уже было лучше, преобладали мы соперника и во владении мячом, количестве нанесенных ударов. Не выбил из колеи и пропущенный гол. Игроки проявили характер и не только восстановили паритет, но и вышли вперед.
Почему не удалось удержать преимущество? К сожалению, у нас по разным причинам отсутствовали четыре игрока основной обоймы, поэтому в концовке поединка не хватило исполнителей, которые могли бы качественно освежить игру. Этим и воспользовался "Колос".
Пока трансферное окно еще открыто, надо поработать над усилением состава", - сказал Иващенко.
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