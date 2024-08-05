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Левый берег подписал экс-центрбека Кривбасса и бывшего игрока Оболони

Премьер-лига

Дебютант УПЛ представил новичков

Левый берег подписал экс-центрбека Кривбасса и бывшего игрока Оболони

Фото: ФК Лівий берег

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"Левый берег" подписал центрального защитника Дмитрия Семенова и опорного полузащитника Сергея Косовского.

Детали соглашений с футболистами неизвестны.

Предыдущим клубом Семенова был "Кривбасс", который он покинул этим летом. 24-летний центрбек полтора года восстанавливался от тяжелой травмы. Он прошел летние сборы с криворожцами и принял участие в двух контрольных матчах.

Косовский этим летом ушел из "Оболони". В минувшем сезоне он провел 23 поединка за "пивоваров" и отметился двумя голевым передачами.

Также добавим, что оба игрока попали в заявку на матч 1-го тура УПЛ с "ЛНЗ" (0:1), но на поле так и не вышли.

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Сергей Косовский Дмитрий Семенов Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Левый Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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