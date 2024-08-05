Судаков: На газоне в Полтаве невероятно сложно играть, и я удивлен, что допускают такие поля

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал разгромную победу над "Ворсклой" (5:0) качество газона и конкуренцию за титул чемпиона Украины.

- Георгий, команда очень ярко начала новый сезон. Что вообще можешь сказать об игре с "Ворсклой" и каким будет твой анализ этого матча, несмотря на такой разгромный счет?

- Если честно, счет закономерен, но игра действительно была очень тяжелой. На таком газоне невероятно сложно играть, и я даже немного удивлен, что вообще допускают такие поля в чемпионат, ведь ты не можешь продемонстрировать качественную игру на таком покрытии. Но все равно наша команда имеет невероятное мастерство, и это можно увидеть по забитым голам. Мы довели счет до закономерного.

- Быстрый гол Николая Матвиенко в начале матча, наверное, добавил безумной уверенности команде. Однако мы также увидели вашу с Александром Зубковым интересную реакцию, казалось, вы были несколько удивлены, что Николай так пробил и дальше оформил дубль. Что можешь сказать?

- Перед игрой я услышал, что Николай заложился с Мистером по забитым мячам в чемпионате, и, может, это его вдохновило. Все знают, что у него есть удар, он должен чаще его использовать, но немного стесняется. Пробил невероятно, и это придало уверенности команде.

- Вы что-то ему говорили, возможно, как-то шутили на эту тему?

- Нет, не шутили. Все знают, что у него есть удар, просто нужно чаще его использовать.

- Ты реализовал пенальти, и мы знаем, что обычно одиннадцатиметровые пробиваешь или ты, или Артем Бондаренко. Вспомни и опиши этот эпизод.

- Эгиналду ворвался в зону, и Матвиенко ему отдал передачу. На нем сфолили, после чего я подошел, просто взял мяч и пробил. Каких-то дискуссий относительно исполнителя пенальти не было. Сейчас я пробил, позже - Артем, мы не спорим.

- Как думаешь, с кем в этом сезоне "Шахтер" будет бороться за титул чемпиона Украины?

- Мне кажется, что, как всегда, конкуренция между "Шахтером" и "Динамо". Это история, поэтому ничего не изменится.

- Какой футбол будет пытаться показывать "Шахтер" и чем, возможно, удивит болельщиков?

- Похоже, такая яркая игра с "Ворсклой" при большом количестве голов понравилась болельщикам. Надеюсь, мы продолжим серию и будем идти к своей цели. Когда побеждаешь со счетом 5:0, не можешь не быть довольным, - сказал Судаков.