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В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1
Команда Василия Кобина удивила
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Чемпионат Украины 2024/25 стартовал. Один из матчей в программе первого тура сыграли "Заря" и "Ингулец". Новичок УПЛ хорошо построил игру и был близок к сенсации – едва не сыграл вничью на поле значительно более опытного соперника. "Ингулец" пропустил решающий гол на последних секундах.
На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, которая и фиксировала все самые интересные моменты на фотообъектив. Фотогалерея – ниже в новости.
Фотогалерея
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