В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1

Чемпионат Украины 2024/25 стартовал. Один из матчей в программе первого тура сыграли "Заря" и "Ингулец". Новичок УПЛ хорошо построил игру и был близок к сенсации – едва не сыграл вничью на поле значительно более опытного соперника. "Ингулец" пропустил решающий гол на последних секундах.

На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, которая и фиксировала все самые интересные моменты на фотообъектив. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея