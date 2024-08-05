  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1

Премьер-лига

Команда Василия Кобина удивила

В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Украины 2024/25 стартовал. Один из матчей в программе первого тура сыграли "Заря" и "Ингулец". Новичок УПЛ хорошо построил игру и был близок к сенсации – едва не сыграл вничью на поле значительно более опытного соперника. "Ингулец" пропустил решающий гол на последних секундах.

На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, которая и фиксировала все самые интересные моменты на фотообъектив. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея

В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 1В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 2В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 3В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 4В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 5В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 6В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 7В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 8В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 9В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 10В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 1В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 2В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 3В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 4В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 5В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 6В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 7В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 8В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 9В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 10В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 1В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 2В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 3В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 4В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 5В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 6В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 7В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 8В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 9В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 10В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 1В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 2В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 3В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 4В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 5В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 6В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 7В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 8В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 9В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 10В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 1В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 2В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 3В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 4В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 5В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 6В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 7В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 8В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 9В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 10В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 1В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 2В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 3В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 4В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 5В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 6В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 7В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 8В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 9В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 10В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 1В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 2В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 3В шаге от сенсации. ФОТОрепортаж с матча Заря - Ингулец 2:1 - фото 4
По теме
yellow-arrow
СМИ: Вратарь Олимпийской сборной Украины перешел в хайфский Маккаби
yellow-arrow
Клищук: Победа на старте сезона придаст уверенности
yellow-arrow
Судаков: На газоне в Полтаве невероятно сложно играть, и я удивлен, что допускают такие поля
фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости