Клищук: Победа на старте сезона придаст уверенности

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук поделился мыслями о домашнем матче 1-го тура УПЛ против "Черноморца" (1:0).

- Андрей, поздравляем с победой. Какие мысли после матча?

- Счастлив, что наконец вернулся к игре. Рад, что удалось восстановиться после травмы. Победа на старте сезона придаст уверенности как мне, так и всей команде.

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- Все ли получалось на поле?

- Хорошо, что есть результат уже в 1 туре. Да, были как положительные моменты сегодня, так и отрицательные. Впереди - анализ, разберем все ошибки, чтобы больше их не допускать. "Кривбасс" должен двигаться дальше.

- Как оценишь игру соперника?

- У "Черноморца" неплохая команда. Молодой обновленный коллектив с новым тренером. Им надо сыграться и все у них получится, - сказал Клищук.