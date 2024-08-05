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Клищук: Победа на старте сезона придаст уверенности

Премьер-лига

Вратарь "Кривбасса" - о победе над "Черноморцем"

Клищук: Победа на старте сезона придаст уверенности

Фото: fckryvbas.com

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Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук поделился мыслями о домашнем матче 1-го тура УПЛ против "Черноморца" (1:0).

- Андрей, поздравляем с победой. Какие мысли после матча?

- Счастлив, что наконец вернулся к игре. Рад, что удалось восстановиться после травмы. Победа на старте сезона придаст уверенности как мне, так и всей команде.

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- Все ли получалось на поле?

- Хорошо, что есть результат уже в 1 туре. Да, были как положительные моменты сегодня, так и отрицательные. Впереди - анализ, разберем все ошибки, чтобы больше их не допускать. "Кривбасс" должен двигаться дальше.

- Как оценишь игру соперника?

- У "Черноморца" неплохая команда. Молодой обновленный коллектив с новым тренером. Им надо сыграться и все у них получится, - сказал Клищук.

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Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Андрей Клищук
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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