Чемпион и другие, или О чистоте линий. Акценты зрителя на играх 1-го тура УПЛ

Соскучился, правда. Каким бы жалким и убогим не смотрелся наш внутренний футбол на фоне насыщенного международными событиями лета, но это наш футбол, другого Бог не даст. И кто воротит от него нос, кому претит действо такого уровня мастерства - хай щастить вам у дорозі! Пишу не для вас - для тех, кому это интересно и нужно.

Увы, неизбежная примета военного времени - переносы игр из-за участия наших клубов в европейских соревнованиях. Поэтому поединки “Александрии” с “Динамо” и “Руха” с “Полесьем” не состоялись - стартовый тур вновь оказался неполным. И в нем чемпион явно превалировал над всеми прочими.

Ворскла - Шахтер 0:5

Заря - Ингулец 2:1

Кривбасс - Черноморец 1:0

ЛНЗ - Левый берег 1:0

Оболонь - Колос 2:2

Верес - Карпаты 0:0

Напоминаю, как всегда в этом блоге, речь идет исключительно о впечатлениях и мнении автора. Можете сравнить их со своими, если таковые имеются. Говорят, истина всегда находится где-то посредине.

Зрелищность. Лучшим для зрителя был матч: “Заря“ - “Ингулец” - более десятка голевых моментов. Полтавский погром уступил ему самую малость. В тройку включил бы также игру в Черкассах. Поединок “Оболони” с “Колосом” спас второй тайм, благодаря которому и ему можно поставить условный зачет.

В Кривом Роге мы увидели действо скорее среднего уровня. И однозначно худшим стал матч в Ровно - лишь четыре реальных шанса для взятия ворот. К слову, любопытно - начался тур им, а завершился самой увлекательной игрой.

Интрига. Первый же гол “Шахтера”, забитый Матвиенко на 8-й минуте, недвусмысленно дал понять, чем завершится встреча с “Ворсклой”. Единственную после перерыва возможность “Вереса” выиграть у ”Карпат” Сикейра упустил на 65-й минуте. В остальном УПЛ была верна себе: интрига держалась до последнего.

На 87-й минуте Цуриков спас от поражения “Колос”. На 90-й - Бутко мог сделать то же для “Черноморца”, но не сумел пробить кипера “Кривбасса” Клищука. На второй компенсированной - Яцык принес победу “Заре”, а еще минутой позже Ассинор вырвал ее для ЛНЗ в поединке с “Левым берегом”. Это было по-нашему.

Логика. Самый логичный счет зафиксирован в двух киевских матчах. По совокупности моментов ЛНЗ был сильнее своего визави ровно на один мяч, а “Оболонь” с “Колосом” однозначно “наиграли” на ничью. “Шахтер” мог бы забить и меньше, тогда как “Кривбасс” - больше, но это не существенно.

А вот “Верес” был вполне достоин победы над “Карпатами”, но довольствовался ничьей. “Ингулец” и вовсе мог не проиграть, а выиграть с тем же счетом у “Зари”. Словом, логика надвое сказала.

Судейство. Есть лишь один, но очень сомнительный эпизод, с большой долей вероятности приведший к результативной ошибке. Победный гол Твердохлеба на 6-й минуте в Кривом Роге, весьма на то похоже, был забит из офсайда.

Посмотрите на стоп-кадр, предложенный нам ВАРом во время матча. Что вы здесь видите, кроме очевидного в этом ракурсе положения “вне игры”? О чем говорят начерченные ввысь и вширь линии? Да ни о чем. В этом со мной солидарен и наш консультант коллега Юстас. А ведь именно на основании этого принималось решение.

Юстас, правда, перестраховался: мол, нет повтора в линию. Разбаловали их там, в Европах. А у нас запросто пользуют, что имеют, и, выходит, называют черное белым. Другого нам не дано, а тут явный офсайд и непонятно к чему идущие в стороне от него линии. Получается, “Черноморец” пострадал от судейства, потеряв очко в таблицу?

Больше всего поразило полное отсутствие комментариев к этому безобразию. В студии УПЛ в перерыве неуклюже пытались намекнуть на мифическую пятку, которую, наверное, можно увидеть при увеличении. После игры - тишина. Молчат и эксперты. Что это - пиетет перед техникой, которой зачастую не умеют пользоваться? Или???

Рисовал этот шедевр ВАРа некто Запороженко из Запорожья. Для меня это, ей-богу, таки за порогом нормального восприятия. А для вас? Сумеете увидеть белое в черном? Тогда убедите и меня, пожалуйста.

Везение. И здесь Кривой Рог. Уже на 15-й минуте “Кривбасс” мог удвоить счет, и тогда судьба игры была бы решена, но Стецькив пробил в стойку ворот. Но на 44-й - точно так же повезло хозяевам поля, когда в перекладину пробил… все говорят, Хобленко, но мне показалось, что все-таки Удод. “Черноморец” мог сравнять счет. В общем, квиты.

Похожий обмен любезностями имел место и в Полтаве, но, как вы понимаете, ключевым образом Фортуна здесь ни на что повлиять была не в состоянии.

Личности. Для меня самой колоритной фигурой тура стал Дахновский - участник всех четырех зачетных эпизодов “Вереса” в атаке. Вторым назову Цурикова из “Колоса” с его дублем, третьим - Антюха из “Зари” с двойным ассистом.

Лишь после них запомнился Судаков (“Шахтер”). Отметил бы также Яцыка (“Заря”), Ассинора (ЛНЗ) и Пятова (“Ингулец”). С точки зрения эффективности - Матвиенко (“Шахтер”).

Если говорить о вратарях, то здесь будет сложный выбор между Турбаевским из “Зари” и Механивым из “Левого берега”: по пять стоящих сэйвов.

Симпатии. Больше всех для зрителя в футбол играл, естественно, “Шахтер”. Но “Кривбасс”, ЛНЗ и “Ингулец” тут уступили ему совсем немного - разумеется в количестве, а не в качестве. В пятерку включил бы также “Зарю”.

Разочарование тура - “Карпаты”: ни одного голевого момента. У “Черноморца” их было всего-то пару, но оба из разряда убойных. К тому же, следует помнить, что команда в Одессе практически строится заново - Бабичу объективно сложнее, чем кому бы то ни было. Поэтому для первого раза я бы их скорее даже похвалил.

Анонсы. Во 2-м туре “Шахтер” примет “Полесье”. Здесь любопытно, как будет выглядеть команда Ашура после своего фиаско в Европе и на фоне главного фаворита. Хотя бы в сравнении с той же “Ворсклой”, разнесенной им в пух и прах.

“Оболонь” - “Рух”. Интересует дебют в сезоне команды Пономарева - самой симпатичной для меня в прошлом чемпионате. Как она проявит себя в поединке с колючим, неуступчивым и способным на сюрпризы соперником?

Мой третий выбор - ЛНЗ с “Александрией”. Чисто интуитивно кажется, что может быть интересно. Старт команды Ротаня, готовившейся к сезону в его отсутствие, против соперника, который тоже стремится играть в современный футбол.

С остальными все либо более-менее ясно, либо не настолько интересно. Но прежде мы с вами будем наблюдать “Динамо” на уровне “Глазго Рейнджерс” (который представляется повыше, чем у “Партизана”). А также дебют в Европе “Кривбасса” Вернидуба против достаточно крепкой “Виктории”.

И помнить о том, как тяжело нынче нашим в каждом таком поединке. Поэтому сначала поддержка, а уж потом критика - если заслужат.

Фото - UA-Футбол, скриншоты - UA-Футбол, УПЛ ТВ