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Французский легионер Ворсклы не хочет возвращаться в Украину. Клуб может выручить за него 200-300 тысяч евро
Семья давит на игрока из-за войны
Фото: ФК Ворскла
Французский легионер "
Как сообщает Sport. ua, грок не хочет выступать в чемпионате Украины из-за войны. В связи с участившимися прилетам семья давит на футболиста, чтобы он не возвращался в Украину.
Впрочем, в случае с Сиссоко, так как его контракт действителен еще год, полтавчане могут попытаться продать игрока и выручить за него 200-300 тысяч евро.
Интерес к Сиссоко проявляли интерес ЛНЗ и "Карпаты", которые предлагали игроку лучшие личные условия, но француз не хочет играть в Украине и настроен продолжить свои выступления в Европе.
Самбу Сиссоко перешел в "Ворсклу" зимой 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с украинским клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 600 тысяч евро. В составе "Ворсклы" француз провел 14 матчей и результативными действиями не отличился.
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