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Французский легионер Ворсклы не хочет возвращаться в Украину. Клуб может выручить за него 200-300 тысяч евро

Премьер-лига
Обновлено

Семья давит на игрока из-за войны

Французский легионер Ворсклы не хочет возвращаться в Украину. Клуб может выручить за него 200-300 тысяч евро

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Французский легионер "Ворсклы" Самбу Сиссоко не вернулся в расположение команды после летнего отпуска.

Как сообщает Sport. ua, грок не хочет выступать в чемпионате Украины из-за войны. В связи с участившимися прилетам семья давит на футболиста, чтобы он не возвращался в Украину.

Впрочем, в случае с Сиссоко, так как его контракт действителен еще год, полтавчане могут попытаться продать игрока и выручить за него 200-300 тысяч евро.

Интерес к Сиссоко проявляли интерес ЛНЗ и "Карпаты", которые предлагали игроку лучшие личные условия, но француз не хочет играть в Украине и настроен продолжить свои выступления в Европе.

Самбу Сиссоко перешел в "Ворсклу" зимой 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с украинским клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 600 тысяч евро. В составе "Ворсклы" француз провел 14 матчей и результативными действиями не отличился.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:17
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:17
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
Ответить
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