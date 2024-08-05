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Степаненко открыл свой 19-й сезон в УПЛ, но до рекорда Шовковского еще далеко
У СаШо 24 сезона в элите украинского футбола
shakhtar.com
34-летний хавбек и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко открыл свой 19-й сезон в чемпионатах Украины. Он вышел на замену в
По 19 сезонов в УПЛ, наряду с Тарасом провели также в свое время Руслан Ротань и Владислав Чечер.
А вот до рекордсмена по этому показателю, экс-кипера "Дмамо" Александра Тарасу еще далеко. Легенда киевлян за карьеру целых 24 сезона.
Также опережают Степаненко такие зубры отечественного футбола как Олег Шелаев (21 сезон), Александр Горяинов и Андрей Пятов (по 20 сезонов).
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