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Степаненко открыл свой 19-й сезон в УПЛ, но до рекорда Шовковского еще далеко

Премьер-лига
Обновлено

У СаШо 24 сезона в элите украинского футбола

Степаненко открыл свой 19-й сезон в УПЛ, но до рекорда Шовковского еще далеко

shakhtar.com

Новина українською

34-летний хавбек и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко открыл свой 19-й сезон в чемпионатах Украины. Он вышел на замену в матче 1-го тура УПЛ сезона 2024/25 с "Ворсклой" (5:0).

По 19 сезонов в УПЛ, наряду с Тарасом провели также в свое время Руслан Ротань и Владислав Чечер.

А вот до рекордсмена по этому показателю, экс-кипера "Дмамо" Александра Тарасу еще далеко. Легенда киевлян за карьеру целых 24 сезона.

Также опережают Степаненко такие зубры отечественного футбола как Олег Шелаев (21 сезон), Александр Горяинов и Андрей Пятов (по 20 сезонов).

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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