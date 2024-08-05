Степаненко открыл свой 19-й сезон в УПЛ, но до рекорда Шовковского еще далеко

34-летний хавбек и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко открыл свой 19-й сезон в чемпионатах Украины. Он вышел на замену в матче 1-го тура УПЛ сезона 2024/25 с "Ворсклой" (5:0) .

По 19 сезонов в УПЛ, наряду с Тарасом провели также в свое время Руслан Ротань и Владислав Чечер.

А вот до рекордсмена по этому показателю, экс-кипера "Дмамо" Александра Тарасу еще далеко. Легенда киевлян за карьеру целых 24 сезона.

Также опережают Степаненко такие зубры отечественного футбола как Олег Шелаев (21 сезон), Александр Горяинов и Андрей Пятов (по 20 сезонов).