Премьер-лига
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Игроки Шахтера получили золотые медали за чемпионство в УПЛ. ФОТО, ВИДЕО
Официальная церемония состоялась 5 августа
shakhtar.com
5 августа в спортивном комплексе "Святошин" под Киевом состоялось торжественное награждение футболистов и тренеров "
Перед началом церемонии к собравшимся обратился генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, который в своей речи отметил вклад каждого члена команды и клуба в успех предыдущего сезона.
Также в церемонии приняли участие генеральный директор клуба Сергей Палкин, президент УАФ Андрей Шевченко и Президента УПЛ Евгений Дикий.
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