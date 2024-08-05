  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игроки Шахтера получили золотые медали за чемпионство в УПЛ. ФОТО, ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки Шахтера получили золотые медали за чемпионство в УПЛ. ФОТО, ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Официальная церемония состоялась 5 августа

Игроки Шахтера получили золотые медали за чемпионство в УПЛ. ФОТО, ВИДЕО

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

5 августа в спортивном комплексе "Святошин" под Киевом состоялось торжественное награждение футболистов и тренеров "Шахтера" золотыми медалями чемпионов УПЛ сезона-2023/24.

Перед началом церемонии к собравшимся обратился генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, который в своей речи отметил вклад каждого члена команды и клуба в успех предыдущего сезона.

Также в церемонии приняли участие генеральный директор клуба Сергей Палкин, президент УАФ Андрей Шевченко и Президента УПЛ Евгений Дикий.

По теме
yellow-arrow
Официально: Заря подписала Кораблина из Миная
yellow-arrow
Французский легионер Ворсклы не хочет возвращаться в Украину. Клуб может выручить за него 200-300 тысяч евро
yellow-arrow
Чемпион и другие, или О чистоте линий. Акценты зрителя на играх 1-го тура УПЛ
Андрей Шевченко Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Евгений Дикий
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости