Игроки Шахтера получили золотые медали за чемпионство в УПЛ. ФОТО, ВИДЕО

5 августа в спортивном комплексе "Святошин" под Киевом состоялось торжественное награждение футболистов и тренеров " Шахтера " золотыми медалями чемпионов УПЛ сезона-2023/24.

Перед началом церемонии к собравшимся обратился генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, который в своей речи отметил вклад каждого члена команды и клуба в успех предыдущего сезона.

Также в церемонии приняли участие генеральный директор клуба Сергей Палкин, президент УАФ Андрей Шевченко и Президента УПЛ Евгений Дикий.