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Шевченко: Считаю, украинский клубный футбол – на стабильном хорошем уровне

Премьер-лига

Андрей Николаевич принял участие в церемонии награждения Шахтера золотыми медалями УПЛ

Шевченко: Считаю, украинский клубный футбол – на стабильном хорошем уровне

shakhtar.com

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко принял участие в церемонии награждения "Шахтера" золотыми медалями УПЛ, после чего пообщался с клубной пресс-службой.

– Андрей Николаевич, сегодня вы посетили церемонию вручения золотых медалей "Шахтеру". Как прошло это мероприятие?

– Очень красиво, очень эмоционально. Во второй раз подряд, когда идет полномасштабная война в Украине, выигрывать чемпионат, демонстрировать современный и классный футбол – молодцы. Я с удовольствием смотрел матчи, а они были очень принципиальными и напряженными, поэтому стать чемпионами это большое дело. Поздравляю всю команду, тренерский штаб и главного тренера, поздравляю президента и клуб с таким достижением.

– Если говорить о воспоминаниях, то какие впечатления у вас оставил в целом прошлый сезон?

– Как я уже сказал, были очень напряженные, хорошие матчи. Если посмотреть, то матчи играли в очень трудных условиях, когда были остановки, часами команды не могли вернуться на поле, некоторые играли не один день. Полагаю, в целом это был очень трудный опыт для всех. Но я запомнил интересные матчи: например, когда "Шахтер" играл с "Динамо", это такой принципиальный и очень красивый матч. Потому запоминаются хорошие игры.

– По вашему мнению, на каком уровне сейчас наш украинский футбол и на каком этапе развития?

– Считаю, украинский футбол – на стабильном хорошем уровне. Но этот уровень каждый день нужно подтверждать. Сейчас стартуют еврокубковые соревнования, поэтому я желаю нашим клубам, которые будут представлять страну на этой арене, лучше выступать, играть в качественный футбол и максимально добывать очки, что очень важно для Украины. И в пример я могу привести "Шахтер" – это команда, которая стабильно играет на европейском уровне, которая демонстрирует прекрасный футбол и дает результат. Большинство очков, заработанных нашими командами, были именно от "Шахтера".

– В заключение, какими будут ваши пожелания всем украинским болельщикам?

– Новый сезон уже стартовал, в скором времени начнется европейская осень для Украины – мы все этого ждем. Поэтому я желаю всем крепкого здоровья, желаю много эмоций. Поддерживайте свои родные клубы, за которые всем сердцем болеете. И самое главное – болейте за национальную команду.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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