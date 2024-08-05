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Кемкин: Уверен, что переход в Карпаты - это шаг вперед в моей карьере

Премьер-лига

Кипер провел свой первый матч за львовян

Кемкин: Уверен, что переход в Карпаты - это шаг вперед в моей карьере

fckryvbas.com

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Вратарь "Карпат" Александр Кемкин поделился эмоциями от поединка 1-го тура УПЛ с "Вересом" (0:0).

"Это был мой дебют во львовской команде и конечно, хотелось сохранить свои владения нетронутыми. В Ровно гостям пришлось чаще защищаться, хотя нельзя сказать, что преимущество "Вереса" было ощутимым. В частности, я ждал от хозяев более активного прессинга, поскольку этого не произошло, то у меня была возможность не только подыгрывать партнерам по обороне, но и делать длинные первые передачи. Хочется верить, что "зелено-белые" с каждой игрой будут прибавлять, прежде всего, в атаке.

Что касается ударов по моим воротам, то опасными были плотные "выстрелы" Виталия Дахновского, которые удалось отбить. Справедливости ради следует сказать, что однажды и я был не безгрешен, однако, к счастью, бразильский легионер хозяев Яго с выгодной позиции промахнулся.

Завтра проанализируем игру в Ровно с тренерским штабом, а затем начнем подготовку к следующему календарному поединку с "Кривбассом". Я очень доволен, что подписал с "Карпатами" 3-летний контракт, уверен, что это шаг вперед в моей карьере", - рассказал Кемкин.

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Верес (Ровно) Карпаты (Львов) Александр Кемкин
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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