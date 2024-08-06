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Бражко находится в шорт-листе Бетиса, - источник

Премьер-лига
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Испанский клуб ищет усиление в опорную зону

Бражко находится в шорт-листе Бетиса, - источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Испанский "Бетис" проявляет интерес к опорному полузащитнику "Динамо" и сборной Украины Владимиру Бражко, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем телеграм-канале.

Источник, ссылаясь на свои источники отмечает, что 22-летний украинец находится в шорт-листе клуба в качестве возможного усиления в полузащите.

Сообщается, что один опорник "Бетиса" Гидо Родригес в прошлом месяце уже покинул команду, также есть вероятность, что уйдет и другой хавбек на этой позиции Джонни Кардосо. Поэтому клуб и рассматривает варианты усиления именно в опорную зону.

Напомним, что прошлый сезон "Бетис" завершил на 7-м месте в турнирной таблице чемпиона Испании.

Бражко в стартовавшем сезоне провел 1 матч за "Динамо" – в квалификации Лиги чемпионов с "Партизаном" (6:2), в его активе 1 гол и 1 ассист.

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Динамо (Киев) Бетис (Севилья) Владимир Бражко
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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