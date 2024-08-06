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Бражко находится в шорт-листе Бетиса, - источник
Испанский клуб ищет усиление в опорную зону
Фото: ФК Динамо Київ
Испанский "
Источник, ссылаясь на свои источники отмечает, что 22-летний украинец находится в шорт-листе клуба в качестве возможного усиления в полузащите.
Сообщается, что один опорник "Бетиса" Гидо Родригес в прошлом месяце уже покинул команду, также есть вероятность, что уйдет и другой хавбек на этой позиции Джонни Кардосо. Поэтому клуб и рассматривает варианты усиления именно в опорную зону.
Напомним, что прошлый сезон "Бетис" завершил на 7-м месте в турнирной таблице чемпиона Испании.
Бражко в стартовавшем сезоне провел 1 матч за "Динамо" – в квалификации Лиги чемпионов с "Партизаном" (6:2), в его активе 1 гол и 1 ассист.
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