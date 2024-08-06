Бражко находится в шорт-листе Бетиса, - источник

Испанский " Бетис " проявляет интерес к опорному полузащитнику "Динамо" и сборной Украины Владимиру Бражко, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем телеграм-канале.

Источник, ссылаясь на свои источники отмечает, что 22-летний украинец находится в шорт-листе клуба в качестве возможного усиления в полузащите.

Сообщается, что один опорник "Бетиса" Гидо Родригес в прошлом месяце уже покинул команду, также есть вероятность, что уйдет и другой хавбек на этой позиции Джонни Кардосо. Поэтому клуб и рассматривает варианты усиления именно в опорную зону.

Напомним, что прошлый сезон "Бетис" завершил на 7-м месте в турнирной таблице чемпиона Испании.

Бражко в стартовавшем сезоне провел 1 матч за "Динамо" – в квалификации Лиги чемпионов с "Партизаном" (6:2), в его активе 1 гол и 1 ассист.