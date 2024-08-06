Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джордан: Заря будет бороться за выход в еврокубки
Центральный защитник прокомментировал матч первого тура
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бразилец высказался по поводу поединка "Зари" и целей на сезон.
"Это первая игра в сезоне. У нас произошли некоторые изменения в составе. "Заря" стала сильнее. Многие футболисты нас усилили. Думаю, что мы стали лучше, чем в прошлом сезоне.
Герреро проделал свою работу в первом тайме. Да, его заменили в перерыве, но так бывает. Для меня Башич и Яцик – лучшие игроки встречи.
Мы будем бороться за выход в еврокубки”, – отметил футболист.
25-летний футболист присоединился к команде в июле 2023-го и провел 37 поединков во всех соревнованиях (13 желтых карточек, 3 удаления).
Популярное сейчас
- Китай снова опередил США, Украина на 18 позиции. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Металлист потерял своего многолетнего титульного спонсора DCH
- Виктория Ус: Ана Сатила красиво меня сбила и достигла своей цели
- Четвертьфиналы Олимпиады, два Суперкубка и старт УПЛ. Расписание футбола на 29 июля – 4 августа
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- ОИ-2024. Марокко — Испания 1:2. Сломанный судья, яркий камбэк и место в финале для Фурии