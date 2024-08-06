Джордан: Заря будет бороться за выход в еврокубки

Бразилец высказался по поводу поединка "Зари" и целей на сезон.

"Это первая игра в сезоне. У нас произошли некоторые изменения в составе. "Заря" стала сильнее. Многие футболисты нас усилили. Думаю, что мы стали лучше, чем в прошлом сезоне.

Герреро проделал свою работу в первом тайме. Да, его заменили в перерыве, но так бывает. Для меня Башич и Яцик – лучшие игроки встречи.

Мы будем бороться за выход в еврокубки”, – отметил футболист.