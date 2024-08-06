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Джордан: Заря будет бороться за выход в еврокубки

Премьер-лига

Центральный защитник прокомментировал матч первого тура

Джордан: Заря будет бороться за выход в еврокубки

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Бразилец высказался по поводу поединка "Зари" и целей на сезон.

"Это первая игра в сезоне. У нас произошли некоторые изменения в составе. "Заря" стала сильнее. Многие футболисты нас усилили. Думаю, что мы стали лучше, чем в прошлом сезоне.

Герреро проделал свою работу в первом тайме. Да, его заменили в перерыве, но так бывает. Для меня Башич и Яцик – лучшие игроки встречи.

Мы будем бороться за выход в еврокубки”, – отметил футболист.

25-летний футболист присоединился к команде в июле 2023-го и провел 37 поединков во всех соревнованиях (13 желтых карточек, 3 удаления).

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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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