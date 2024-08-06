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Палкин: Уверен, что это не последнее достижение Пушича в Шахтере

Премьер-лига

Игрокам донецкого клубу вручили золотые медали прошлого сезона

Палкин: Уверен, что это не последнее достижение Пушича в Шахтере

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал вручение команде золотых медалей УПЛ сезона 2023/24.

"Сегодня мы собрались, чтобы получить награды, за которые боролись весь прошлый сезон, - золотые медали чемпионата Украины. Хочу поздравить всех, кто приложил очень большие усилия к этому успеху: футболистов, тренеров, медицинский и административный персонал. Всех, кто день за днем очень тяжело и упорно работал на этот результат, кто одерживал победу за победой и благодаря кому в конце концов мы сегодня получаем золотые медали.

К этому чемпионству нас привел наш главный тренер Марино Пушич и его тренерский штаб. Это их первое большое достижение в "Шахтере", и я уверен, что не последнее. Считаю, у нас впереди очень-очень много побед. И я хочу еще пожелать успеха в новом сезоне. Как говорит президент нашего клуба Ринат Ахметов, каждый сезон мы должны держать в руках золотые медали чемпионов Украины, потому что этот цвет очень подходит "Шахтеру", - сказал Палкин.

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Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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