Капитан Ингульца: У нас закончились силы по ходу второго тайма

Капитан и полузащитник "Ингульца" Александр Козак прокомментировал поражение от "Зари" (1:2) в рамках 1-го тура УПЛ.

— Ваша команда могла увезти очки из столицы Украины?

— Считаю, что мы дали бой очень сильной команде. Думаю, что замены все решили в сегодняшнем поединке. Тренерский штаб "Зари" выпустил на поле новых 5 футболистов, таких же по классу. У нас в этом плане есть проблемы.

— "Ингулец" спустя сезон вернулся в элитный дивизион. На что может рассчитывать ваша команда в этом чемпионате?

— Если мы продолжим играть на таком уровне, то все у нас будет хорошо. Мы стараемся играть в атакующий футбол. Просто сегодня у нас закончились силы по ходу второго тайма. Думаю, что мы контролировали ход поединка с "Зарей".

— Вы уже привыкли к требованиям Василия Кобина, нового главного тренера команды?

— Считаю, что он ничего сильно не менял по сравнению с прошлым наставником. Поэтому нам было несложно понять его требования.

— Ничья была бы закономерным результатом этой встречи?

— Думаю, что, да. Ничья бы нас устроила в гостевом поединке. Да, под занавес матча луганчане давили, и мы могли бы удержать ничейный результат.

— Тебя заменили на 91-й минуте встречи, и "Ингулец" пропустил спустя одну минуту. Кто из ваших футболистов не доработал в обороне?

— Будем смотреть видео и разбирать этот момент. Хочу сказать одно – если ты выходишь на замену, то нужно освежать игру, а у нас это сегодня не вышло, - объяснил Козак.