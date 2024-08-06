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Пушич: То, что я вижу в Шахтере - это гордая семья

Премьер-лига

Команда получила награды за минувший сезон

Пушич: То, что я вижу в Шахтере - это гордая семья

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился своими эмоциями от вручения команде золотых медалей УПЛ сезона 2023/24.

"В этот важный момент, когда мы получаем золотые медали, мне приходят на ум два слова: гордая семья. Это действительно то, кем мы являемся. То, что я вижу в этом клубе, в каждом из вас - это гордая семья. Гордость - это не только чувство от побед и выигранных трофеев. Гордость - это то, что вы имеете внутри себя, что привносите в команду, благодаря чему делаете клуб успешным.

И сегодня я очень горд за вас, ребята, за персонал команды, за всех людей в клубе. То, кем вы являетесь, как тяжело вы работаете каждый день, как поддерживаете друг друга, какой вклад каждый из вас вносит в успехи команды и клуба, - это все заслуживает большого уважения и вызывает гордость. Когда все это имеется, то результат приходит. Спасибо каждому из вас - за поддержку, за силу, за то, кем вы есть. Вы все навсегда в моем сердце", - подчеркнул Пушич.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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