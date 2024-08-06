Бывший защитник Динамо перешел в бразильский клуб

Бывший защитник "Динамо" Сидклей продолжит карьеру на родине.

31-летний игрок перешел в бразильский клуб "Амазонас", выступающим в тамошней Серии Б. Детали контракта неизвестны.

Предыдущей командой бразильца была греческая "Ламия", ряды которой он покинул этим летом.

Напомним, Сидклей выступал за киевское "Динамо" с 2018 по 2023 годы. В общей сложности он провел 33 матча за киевлян, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.