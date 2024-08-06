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Бывший защитник Динамо перешел в бразильский клуб
Сидклей продолжит карьеру на родине
Фото: ФК Динамо
Бывший защитник "Динамо" Сидклей продолжит карьеру на родине.
31-летний игрок перешел в бразильский клуб "Амазонас", выступающим в тамошней Серии Б. Детали контракта неизвестны.
Предыдущей командой бразильца была греческая "Ламия", ряды которой он покинул этим летом.
Напомним, Сидклей выступал за киевское "Динамо" с 2018 по 2023 годы. В общей сложности он провел 33 матча за киевлян, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
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Источник:Amazonas FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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